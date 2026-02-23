'Американцы могут давить': Климкин оценил шансы на встречу Трампа, Путина и Зеленского

Переговорный процесс может привести к какому-то промежуточному результату.

Разговоры о возможной встрече президентов Украины, России и США в ближайшее время можно воспринимать с определенной долей скепсиса.

Об этом сказал в эфире Radio NV Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов, отвечая на вопрос о заявлении спецпредставителя США Стива Виткоффа, который отметил, что в ближайшие недели могут состояться встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, к которым может присоединиться президент США Дональд Трамп.

"Должны ли мы воспринимать это сообщение как-то иначе? Ну, исходя из того, что вот недавно состоялись переговоры в Женеве и возможно там действительно что-то такое согласовали. Виткофф за свою каденцию переговорщика, как в отношении Ближнего Востока, так и в отношении нас, уже многое наговорил. Я всегда склонен воспринимать то, что он говорит, с определенной долей скепсиса. Ведь, во-первых, он переговорщик и должен запускать истории, которые способны каким-то образом повлиять на ход переговоров положительно для него. Во-вторых, он неординарный переговорщик, он из бизнес-среды, как и Трамп. Он очень хорошо понимает ментальность Трампа", - отметил Климкин.

Видео дня

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от того, как Путин непосредственно оценивает сегодня состояние Трампа, в частности, не ослаблен ли он в результате сложных оценок внутри США, поскольку рейтинги американского лидера достаточно низкие.

Дипломат считает, что Путин может принять временное решение.

"Ведь я считаю, что для Путина победой пропагандистской на минималках являются фундаментально три вещи. Первое, это смена власти в Украине, какой бы она ни была. И это будет продаваться как "денацификация". Второе, получение контроля над Донбассом. И это будет продаваться как "Донбасс наш" и "территориальная победа". И третье, недопущение НАТО, юридическое, политическое, физическое в смысле размещения войск на нашей территории, и это будет продаваться - мы удержали НАТО от дальнейшего расширения", - добавил он.

В то же время Климкин подчеркнул, что это будет промежуточная реальность для российского режима, когда россияне на этом 100% останавливаться не будут, но могут дальше изменить как стратегию, так и тактику.

Климкин сказал, что сегодня трудно ответить, приведут ли различные факторы к возможности встречи на высоком уровне.

"Мне здесь просто сложно сказать, поскольку, опять же, я не знаю всех деталей. Американцы могут на это давить, поскольку они считают, что момент для разрешения, извините за цинизм, внешнеполитических вопросов, которые нужны Трампу для рейтинга и которые нужны для будущей кампании и вообще для его собственного эго, это именно сейчас", - подчеркнул он.

Климкин отметил, что в ближайшие несколько месяцев нас действительно ждут несколько очень важных поворотов.

"И я не исключаю, что американцы захотят поднять ставки из-за развития на нашем треке. Это было бы вполне логично. Будет ли это так, как описывает господин Виткофф? У меня здесь есть определенные, опять же скептические моменты. Но то, что они могут именно сейчас поднять ставки, это было бы очень логично на фоне Ирана, на фоне визита в Китай, на фоне непростой внутренней политики в Штатах. На самом деле Трампу это было бы однозначно нужно", - отметил он.

При этом экс-министр иностранных дел Украины считает, что не нужно относиться к мирным переговорам пренебрежительно.

"Это реальная история, которую в том числе пытаются подтолкнуть американцы. Я думаю, что Путин серьезно относится к возможности достижения своих целей. Я подчеркиваю именно своих целей, понимая, что российская машина на перспективу не может поддерживать такую интенсивность военных действий, как сейчас", - подчеркнул Климкин.

По его словам, Путин понимает, что Трамп может пойти дальше в санкционной политике в отношении РФ. Он также осознает, что в случае прихода демократов хотя бы в конгресс достичь лучшего результата может быть сложно и окно для возможностей именно сейчас. Поэтому отношение к переговорам реальное", - добавил он.

Климкин сказал, что эти переговоры вряд ли приведут к результату, которого хочет Украина.

"Они могут привести к какому-то промежуточному результату на короткую перспективу", - считает дипломат.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее Стив Виткофф заявил, что США готовят встречу Зеленского и Путина. Также он рассчитывает на хорошие новости по Украине и РФ уже в ближайшие недели.

В интервью Fox News он заявил, что предложения, которые он и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вынесли на обсуждение, приведут к встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

При этом политик не исключил, что это будет трехсторонняя встреча с участием президента США Трампа. Он надеется, что в ближайшие три недели будут хорошие новости.

Вас также могут заинтересовать новости: