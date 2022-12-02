GeForce GTX 1650 стала самой популярной видеокартой в ноябре, наконец-то сместив GeForce GTX 1060.

Игровая онлайн-площадка Steam каждый месяц проводит добровольный опрос среди своих пользователей. Он позволяет узнать, на каком среднестатистическом компьютере играет большинство геймеров мира.

В его статистику попадает практически все, начиная от частоты процессора и объема видеопамяти и заканчивая "операционкой" и количеством свободного места на жестком диске.

Согласно отчету за ноябрь, сразу бросается в глаза, что на платформе впервые за долгое время сменилась самая популярная видеокарта. Речь идет о GeForce GTX 1650, которая наконец-то сместила модель GeForce GTX 1060. Замыкает тройку лидеров RTX 2060.

Видео дня

На каком ПК играет большинство геймеров мира

Процессор – шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц;

Оперативная память – 16 ГБ;

Видеокарта – GeForce GTX 1650;

Объем видеопамяти – 8 ГБ;

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 65% игроков Steam. 4К мониторы имеют всего 2.6% пользователей.

Другим заметным изменением за последний месяц является то, что система Windows 11 почти достигла 30-процентный рубеж – рост за месяц на 4,89%. Windows 10 64 bit за это же время потеряла 3,16%, но по-прежнему является самой популярной OC с показателем в 68,25%.

К слову, если вы в поисках игрового ноутбука, то УНИАН уже делился рейтингом лучшим моделей, которые вышли с начала 2022 года. Они потянут самые требовательные игры, а также отлично подойдут для повседневного использования.

При этом, в одной из предыдущих заметок мы пытались выяснить, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в 2022 году. Несмотря на свою портативность и топовое "железо", у них хватает своих недостатков и более дешевых конкурентов в лице "облачного" гейминга и Steam Deck.

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