Самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 1060, и ее популярность немного выросла.

Компания Valve опубликовала данные добровольного опроса, проведенного в октябре среди пользователей Steam. Свежая статистика позволяет узнать, на чем играет большинство геймеров и какие игры они могут запустить.

Самой распространённой видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 1060, при этом ее популярность за месяц выросла на 0,6%. На втором месте идет RTX 2060, сразу за ней – GTX 1650. В топ-10 также попала мобильная версия GeForce RTX 3060.

На каком ПК играет большинство геймеров мира

Процессор – 6-ядерный с частотой 2,3-2,69 ГГц;

ОЗУ – 16 ГБ;

Видеокарта – GeForce GTX 1060;

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Самый популярный VR шлем – Oculus Quest 2.

Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют больше 65% игроков Steam.

Видео дня

Что касается операционных систем, то ситуация следующая: у Windows 10 64 bit 69%, а у Windows 11 64 bit – 23%. Последняя за прошедший месяц потеряла в популярности около 1,5%. Также небольшой рост (+1,1%) популярности показала старушка Windows 7.

Аналитики сообщают о сильном падении мирового рынка ПК

Отмечается, что с июля по октябрь производители ПК и ноутбуков во всем мире поставили на рынок 71,1 млн устройств – это на 15,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это уже шестой квартал подряд, когда показатели снижаются в годовом выражении.

Производитель чипов AMD намекнул, что слабость рынка ПК уже негативно повлияла на их прибыль и планы на будущее, в то время как тайваньские бренды Acer и Asus не ожидают, что сектор ПК восстановится до второго полугодия 2023-го – даже несмотря на решающуюся проблему нехватки микросхем.

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