В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

Обозреватели авторитетного ресурса The Verge составили ТОП-8 лучших, по их мнению, игровых ноутбуков 2022 года. Такие устройства тянут самые требовательные игры, а также отлично подходят для повседневного использования.

В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

Лучшим игровым ноутбуком 2022 года редакция назвала Asus ROG Zephyrus G15. Он выпускается с самыми топовыми мобильными чипами, которые могут предложить AMD и Nvidia и демонстрирует внушительную производительность в современных ААА-играх.

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Среди других плюсов: шесть динамиков с мощными басами, приятная клавиатура, удобный тачпад и емкая батарейка на 8,5 часа автономной работы. Кроме того, это один из самых легких ноутбуков с диагональю 15 дюймов,

Среди минусов G15 обзорщики выделили непримечательный дизайн и отсутствие веб-камеры.

Далее в списке разместилась уменьшенная версия G15 – Asus ROG Zephyrus G14. В этой линейке авторы рейтинга рекомендуют присмотреться к модели с граф.процессором 6700S. Ноутбук обеспечивает мощную и плавную графику в играх с дисплеем QHD и способен отработать от батареи в течение всего дня.

По мнению издания, это лучший 14-дюймовый игровой ноутбук, который доступен на рынке.

Замыкает ТОП-3 Razer Blade Pro 17, обеспечивающий топовую игровую производительность среди ноутбуков. Впрочем, его главное достоинство – сочетание высокой мощности и компактности. Он обладает 17-дюймовым экраном и корпусом с толщиной менее 2 см.

Модель 2022 года оснащается качественной QHD-матрицей с частотой обновления 240 Гц, а также настраиваемой клавиатурой с RGB-подсветкой для каждой клавиши, которая добавляет оттенок цвета, но не слишком интенсивна, что удобно для работы в офисе.

Какие еще ноутбуки попали в список

Lenovo Legion 5 Pro – лучший игровой ноутбук, который когда-либо выпускала Lenovo;

MSI GE76 Raider – его обзорщики советуют как отличное решение для дома, когда вам не нужно постоянно куда-то перевозить ноутбук;

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition – один из немногих игровых ноутбуков, который включает в себя процессор и графику от AMD;

Razer Blade 14 – ноутбук с 14-дюймовыми дисплеем, который способен конкурировать с 15-дюймовыми аналогами;

MSI GS77 Stealth – строгий дизайн придется по вкусу как геймерам, так и профессионалам.

Ранее УНИАН писал, что AMD выпустила новые драйвера для карт Radeon, которые в два раза улучшают работу в играх. Так, например, в Minecraft прирост FPS может достичь 92%.

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