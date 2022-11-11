В этой статье будем разбираться, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в современных реалиях.

Последние пару лет из-за пандемии коронавируса и популярности майнинга произошел "бум" игровых ноутбуков. Они относительно компактные, работают тише, чем большие консоли, и, как правило, имеют на борту топовое "железо".

Несмотря на это, у игровых ноутбуков хватает своих недостатков, и с появлением сервисов "облачного" гейминга и Steam Deck они больше не являются единственным вариантом портативного ПК-гейминга. Насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в 2022 – читайте в заметке ниже.

Портативность – это круто, но дорого

Игровые ПК открывают мощные возможности, недоступные на Xbox или PlayStation. В свою очередь, игровой ноутбук позволяет вам получить этот опыт "на ходу" – без привязки к конкретному рабочему месту.

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Однако такая компактность стоит больших денег. Игровой ноутбук всегда будет стоить дороже столь же мощного настольного компьютера, часто на несколько сотен долларов. Впрочем, здесь есть свои моменты – владельцам ПК нужно тоже докупать монитор и другую компьютерную периферию.

Поэтому перед покупкой нужно отдавать себе отчет, что ноутбуки, предназначенные именно для игр это довольно дорогое удовольствие. Недорогой игровой лэптоп – это сплошные компромиссы. Главным в таком устройстве должен быть единственный критерий – возможность комфортно играть в любимые игры.

Игровые ноутбуки мощные, но ограниченные

Современные игровые ноутбуки могут комфортабельно запускать игры 2022 года выпуска на максимальных настройках графики. Но даже если такой ноутбук соответствует техническим характеристикам настольного ПК, его производительность почти всегда будет отставать из-за ограничений по температуре и мощности.

Производители очень редко указывают реальную производительность при продаже своих ноутбуков. Поэтому если вы не найдете подробных обзоров, трудно наверняка сказать, как ноутбук покажет себя в том же Cybepunk 2077. Массивные игровые ноутбуки имеют большую площадь поверхности, поэтому они предлагают лучшую производительность и не сильно нагреваются. В свою очередь более компактные модели могут показаться чем-то вроде азартной игры.

Вдобавок, в отличие от ПК, ноутбуки нельзя модернизировать, поэтому любые недостатки, будь то тусклый дисплей, устаревший процессор или видеокарта, уже никуда не денутся. Единственное, что можно обновить со временем – это оперативную память и жесткий диск.

Проще купить игровой ноутбук, чем собрать персональный ПК

Производители ПК в условиях глобального дефицита компонентов и проблем с логистикой по-прежнему не могут удовлетворить покупательский спрос. Таким образом, вместо того, чтобы продавать компоненты напрямую потребителям, они отдают предпочтение компаниям, которые продают уже готовые ПК-сборки и ноутбуки.

Пожалуй, ни для кого не станет откровением, что сейчас не самое лучшее время для сборки ПК по ряду причин. И если вы таки решились на данную авантюру, нужно запастись терпением и быть готовым к завышенным ценам.

Тогда как игровые ноутбуки в 2022 относительно легко найти, а модели высокого класса уже оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения, видеокартами RTX 30-й серии и хранилищем M.2.

У игровых ноутбуков появился новый конкурент в лице облачных сервисов

Игровые облачные сервисы позволяют пользователям играть в самые современные новинки и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом ПК. Единственное, что вам нужно – это быстрый доступ к интернету.

Также на рынке доступны "облачные" консоли по типу Steam Deck, которые являются более прямой альтернативой игровому ноутбуку. И хотя ограничения мощности вынуждают эти консоли работать с более низким разрешением и частотой кадров, они могут похвастаться внушительным временем автономной работы.

Пару слов от автора

У меня Acer Nitro 5 с i5-9300H и RTX 2060. Ноутбук хочется использовать постоянно – он довольно компактный, увесистый и очень приятный на ощупь. Плюс есть всякие приятные мелочи вроде светящейся клавиатуры, которые пусть и подсознательно, но влияют на пользовательский опыт.

Признаюсь, у меня были опасения касательно охлаждения, но они не оправдались – видеокарта не греется выше 80 градусов. Тот же "Киберпанк", который по большей части и послужил катализатором покупки, переваливает за 70 FPS на максимальных настройках, а CS:GO никогда еще не выглядел таким плавным.

Итог:

Игровые ноутбуки не только портативны, но и могут выполнять двойную функцию в качестве рабочего или школьного ПК и даже могут заменить настольный компьютер при подключении к внешнему монитору.

Если вы готовы иметь дело с высокой ценой и отсутствием возможности обновления игрового ноутбука – это оптимальный выбор. Ознакомьтесь с отзывами и обзорами в Сети, а также проверьте, как та или иная модель показывает себя в тестах в играх.

Если вы сомневаетесь в покупке, попробуйте протестировать облачные игровые сервисы, например Geforce Now или Xbox Cloud Gaming. У них есть бесплатный пробный период на месяц и уйма AAA-игр на выбор.

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