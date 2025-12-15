При попытке приблизить изображение, весь экран заливается красным.

В iOS 26.2 обнаружили странный и довольно забавный баг, связанный с обработкой фотографий со смартфонов на Android.

Пользователи заметили, что если открыть в приложении "Фото" снимок, сделанный на смартфон Android, и начать приближать изображение, система внезапно накладывает на него красный фильтр. При этом в сетке превью и миниатюрах такие фото выглядят абсолютно нормально.

Одним из первых на это обратил внимание пользователь Reddit. В его случае ошибка происходила на iPhone 17 под управлением iOS 26.2. "Проблемные" снимки были сделаны на Samsung Galaxy S24 и сохранены в обычном формате JPG.

Пользователи уже нашли временное решение, как исправить баг. Если открыть такое фото, зайти в режим редактирования, внести любое минимальное изменение, а затем отменить правки, красный фильтр исчезает. Такой способ принудительно заставляет приложение пересчитать цветовое отображение снимка.

Ранее мы рассказывали, что пользователей iPhone просят срочно обновить iOS. Помимо новых функций, в обновлении iOS 26.2 компания Apple устранила более 20 уязвимостей.

