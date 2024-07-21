Southwest Airlines, четвертую по величине авиакомпании в США, не затронул недавний массовый сбой, который привел к появлению BSoD (синего экрана смерти) на миллионах компьютеров, поскольку она использует очень старую версию Windows.
Большинству авиакомпаний в США в разгар IT-сбоя столкнулись с серьезными проблемами и поэтому их самолеты не смогли взлететь. А вот Southwest Airlines избежала проблем за счет использования архаичных Windows 3.1 и Windows 95, которые не затронуло обновление систем CrowdStrike, пишет Tom's Hardware.
Ранее компанию часто критиковали за использование устаревшей системы, но в пятницу Windows 3.1 помогла спасти Southwest от кризиса в сфере IT. Windows 3.1 вышла еще в 1992 году и давно не получат никаких обновлений, так что это явно один из уникальнейших случаев. Помимо Windows 3.1, Southwest также использует Windows 95 для своей системы планирования персонала.
По данным Microsoft и CrowdStrike, причина IT-сбоя уже устранена. Всего сбой затронул 8,5 миллиона устройств Windows (менее 1% от общего количества) по всему миру.
Украинские компании и организации, которых затронул масштабный сбой, уже полностью или частично возобновили свою работу. О технических проблемах сообщали "Новая Почта", Vodafone, MonoBank и другие.
Отметим, что Windows 10 все еще является выбором большинства пользователей, в том числе с Украины. По данным Statcounter от июня 2024-го, устаревшая ОС установлена на 78% компьютерах, тогда как Windows 11 – всего 15%.
Вместе с тем выход Windows 12 запланирован на 2025 год. Ожидается, что именно она станет следующей "народной" ОС – такими были Windows XP, Windows 7 и Windows 10, но не следующие между ними версии, что подтверждается общемировой статистикой.