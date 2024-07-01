Почти 30% Windows-компьютеров работают на Windows 11, но до "десятки" все равно далеко.

Аналитическая компания StatCounter представила новый отчет о рыночной доле различных версий операционной системы Windows. Он позволяет узнать, какая версия "винды" чаще всего встречается на компьютерах пользователей в 2024 году.

В настоящий момент, Windows 10 является главным выбором большинства пользователей. Она установлена на 66,1% компьютеров мира. Вслед за ней расположилась Windows 11, доля которой составляет 29.71%. 15-летняя Windows 7 до сих пор актуальна для 2,95% юзеров – это даже больше, чем показатели Windows 8,1 (0,4%), Windows 8 (0,36%) и Windows XP (0,39%) вместе взятые.

Распространение Windows в Украине предоставляет несколько иные цифры. Согласно актуальной статистике, доля Windows 10 составляет сейчас 74.8 процент. И лишь 18.13% украинцев, в преддверии третьего дня рождения, перешли на новую ОС. Примечательно, что доля Windows 7 составляет внушительные 5.13%.

Видео дня

Таким образом, Windows 11, даже спустя почти три года с момента выхода, и несмотря на тот факт, что Windows 10 уже давно не получает контентных обновлений, так и удалось добиться "народной" любви. Эксперты отмечают, что главной причиной медленного роста популярности одинадцатки стали завышенные системные требования.

Официальная поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025 года. Можно ожидать, что после завершения поддержки пользователи будут покидать 10-ку быстрее, впрочем, Microsoft уже подтвердила, что продолжит выпускать обновления для нее, хоть и за дополнительную плату.

Вместе с тем выход Windows 12 запланирован на 2025 год. Ожидается, что именно она станет следующей "народной" операционкой – такими были Windows XP, Windows 7 и Windows 10, но не следующие между ними версии, что подтверждается общемировой статистикой.

Вас также могут заинтересовать новости: