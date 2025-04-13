Новый функционал поможет избежать думскролинга коротких видео.

YouTube начал задумываться о последствиях бесконечного просмотра Shorts, коротких вертикальных видео, которые идеально сочетаются с привычкой бесконтрольного "думскроллинга".

Миллиарды людей ежедневно с головой уходят в ленту роликов, пока мозг не отключается от переизбытка стимулов. И хотя Google активно продвигает этот формат, теперь в компании, похоже, начали осознавать, насколько он может быть затягивающим.

В бета-версии YouTube обнаружили новую функцию, которая, судя по строкам кода, позволит ограничивать время, проведённое в Shorts. Это не просто напоминание "сделать перерыв", которое давно есть в настройках, речь о полноценном таймере, который при достижении лимита приостанавливает бесконечную прокрутку роликов.

Видео дня

Согласно найденному описанию, при достижении дневного лимита YouTube прекратит автоматическую подгрузку новых Shorts. Однако полностью заблокировать просмотр не получится, отдельные ролики всё ещё будут показываться, например, в домашней ленте или поиске.

Функция пока не запущена официально, но сама компания уже подтвердила факт её разработки в комментарии TechCrunch. Возможно, в ближайших релизах она появится у широкой аудитории.

Ранее мы рассказывали, что Google уволил сотни сотрудников, работавших над Chrome, Android и Pixel. В то же время компания активно поддерживает команду разработки ИИ-технологий.

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