Мы делали это неправильно: названа главная ошибка при удалении приложений на Android

Чем больше приложений, тем больше нагружается процессор. Это приводит к более быстрому разряду батареи и замедлению работы устройства.

Казалось бы, удаление приложения с телефона – простейшая процедура. Зажимаем значок с приложением на основном экране и в выпадающем меню выбираем опцию "Удалить". Но, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы.

Оказывается, приложения нужно не только правильно устанавливать, но и удалять. Делая это способом приведенным выше, в операционной системе остаются различные файлы, небольшие документы и прочий "мусор". Со временем они накапливаются и незаметно занимают все больше памяти.

Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно удалять приложения без следа и вреда. Этот способ рекомендуется использовать всем.

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Как правильно удалить приложения на Андроиде

Правильно удалить приложение не сложно. Сначала откройте "Настройки" и перейдите в раздел "Приложения" → "Все приложения". Учтите: названия разделов могут отличаться в зависимости от версии Android и оболочки, но общая последовательность действий остается примерно одинаковой.

Далее выберите нужное приложение, откройте вкладку "Хранилище и кеш" и нажмите "Очистить хранилище" и "Очистить кеш" – так вы избавитесь от системного мусора и временных файлов, которые накопились за время использования приложением.

Завершив очистку данных, вернитесь к предыдущему экрану, нажмите "Удалить" и подтвердите действие – приложение будет полностью удалено, а память смартфона вздохнет с облегчением.

Почему приложение не удаляется

Если вы следовали инструкции, но приложение ни в какую не удаляться, то, скорее всего, мы имеем дело с системным приложением. Такие приложения удалить нельзя. По крайней мере, нельзя сделать это так просто – для этого потребуется стороннее ПО или root-доступ.

Производители смартфонов специально ограничивают возможность удаления системных компонентов, чтобы избежать сбоев в работе устройства. Возьмем к примеру приложение "Телефон". Вряд ли кто-то захочет избавиться от него осознанно. Поэтому в вашем Android и встроена защита, которая не позволит случайно сделать лишнее действие.

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