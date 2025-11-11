Пользователей будут предупреждать о приложениях, которые чрезмерно расходуют заряд батареи.

Скоро пользователи смартфонов на Android будут получать уведомления о приложениях, которые потребляют слишком много заряда батареи. Google объявила о новой метрике "Excessive Partial Wake Locks", разработанной совместно с Samsung.

Проблемными будут считаться приложение, которые удерживают устройство от перехода в режим сна за счет фоновой активности. Исключения предусмотрены лишь для полезных системных процессов, таких как воспроизведение музыки или инициированная самим пользователем передача данных.

"Порог плохого поведения" составляет 5% чрезмерных пользовательских сессий за последние 28 дней. Штрафные санкции включают исключение из основных инструментов поиска, таких как рекомендации в Google Play. Кроме того, в описании приложения появится красное предупреждение: "Это приложение может потреблять больше заряда батареи, чем ожидалось, из-за высокой фоновой активности".

Google подчеркивает, что основная цель нововведения – помочь пользователям в выборе более энергоэффективных приложений. Это дополнение будет особенно полезно пользователям старых или менее производительных Android-смартфонов.

Система находится в стадии бета-тестирования и станет обязательной в Google Play с 1 марта 2026 года. Это даст разработчикам время адаптироваться и оптимизировать свои приложения до того, как правила вступят в силу.

