Прокачайте свой смартфон: 5 скрытых настроек Android, о которых нужно знать

От увеличения скорости при раздаче интернета с устройства до оптимизации старенького телефона.

Операционная система Android имеет большое количество скрытых настроек, но разработчики, как правило, прячут их от юзеров. Некоторые из этих опций могут значительно улучшить пользовательский опыт, поэтому есть смысл их активировать.

Чтобы активировать раздел со скрытыми функциями Android, нужно зайти в настройки, открыть вкладку "О телефоне" и семь раз подряд нажать на "Номер сборки" или "Версия MIUI". Это даст вам статус разработчика, а в общих настройках появится соответствующее меню "Для разработчиков".

Теперь у вас появился более широкий доступ к настройкам смартфона, включая новые параметры работы приложений. Пора двигаться дальше.

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1. Ограничение запросов Wi-Fi

По умолчанию эта функция включена. Она ограничивает поиск Wi-Fi сетей до 4 раз за каждые 2 минуты для экономии энергии. Но из-за данного ограничения навигационные приложения могут работать менее точно, в связи с чем ее рекомендуется отключить.

Если вы редко пользуетесь навигатором и не сталкиваетесь с проблемами геолокации, можно оставить все как есть. Это позволит телефону немного экономить энергию при выполнении задач, не связанных с определением местоположения.

2. Аппаратное ускорение в режиме модема

В отличие от предыдущей функции, она отключена по умолчанию, чтобы не допустить повышенного расхода трафика при раздаче интернета с телефона.

Если у вас безлимитный тариф или нет необходимости экономить трафик, но важна высокая скорость, рекомендуется активировать эту функцию. Особенно полезно это будет при онлайн-гейминге и раздаче интернета с устройства.

3. Конфигурация USB на Android

При подключении смартфона к компьютеру через USB телефон по умолчанию переходит к зарядке. Чтобы включить передачу данных, нужно разблокировать свой девайс и вручную выбрать соответствующий режим. Если вам надоело постоянно менять конфигурацию, перейдите во вкладку с этим параметром в режиме разработчика и установите опцию "Передача файлов" по умолчанию.

4. Ограничение анимации на Android

Эта настройка будет полезна владельцам слабых или старых смартфонов. В разделе "Для разработчиков" есть три параметра, отвечающих за системную анимацию. По умолчанию во всех трех параметрах (анимация окон, переходов и длительность анимации) стоит показатель 1, но можно изменить его на 0,5.

Без анимаций смартфон визуально работает быстрее, вдобабок процессор и память будут нагружаться меньше.

5. Что такое 4x MSAA на Android

Эта опция помогает устранить зернистость изображения в играх. Если вам важна качественная картинка, можете смело активировать настройку 4x MSAA. Однако стоит отметить, что в обычных приложениях разницу вы, скорее всего, не заметите.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН делился лайфхаком, как прокачать батарею смартфона и сделать его более автономным. А еще рассказывали о скрытой функция Android, из-за которой ваш девайс быстро разряжается.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом Android-устройств, которые прямо сейчас предлагают лучшее соотношение цены и производительности. Как оказалось, равных Redmi и OnePlus в своих ценовых категориях нет.

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