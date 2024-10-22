Realme GT 7 Pro не только справляется с запуском Assassin's Creed Black Flag, но и ее трансляцией на телевизор.

Инсайдер Ice Universe опубликовал на своей страничке в X видео, в котором наглядно демонстрируется мощность новейшего чипа Snapdragon 8 Elite.

Еще не анонсированный флагман Realme GT7 Pro, который одним из первых получит новый SoC, не только воспроизводит ААА-экшен Assassin's Creed Black Flag в 60 кадрах в секунду, но и транслирует контент беспроводным образом на телевизор.

"Это видео показывает, что realme GT 7 Pro способен даже справиться с крупными ААА-тайтлами с впечатляющей графикой и частотой кадров. Он оснащен Snapdragon 8 Elite, что указывает на то, что realme полностью оптимизировала этот чипсет. Ждем официального релиза", – пишет Ice Universe.

Snapdragon 8 Elite, ранее известный как Snapdragon 8 Gen 4, был представлен ранее на этой неделе. Он выполнен по 3 нм техпроцессу (как и самый новый чипсет Аpple), стал до 45% мощнее и до 27% энергоэффективнее, поддерживает трассировку лучей и мощную графику Adreno 830.

В первых тестах Snapdragon 8 Elite оказался на 41% быстрее Snapdragon 8 Gen 3 и в два раза быстрее Apple A18 Pro, который установлен в iPhone 16 Pro Max. С MediaTek Dimensity 9400, еще одним флагманским чипом нового поколения, они примерно на одном уровне.

Первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite будут представлены до конца этого месяца. realme GT7 Pro – один из них. Также чипсет появится в Galaxy S25, Xiaomi 15, OnePlus 13 и других Android-флагманах.

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