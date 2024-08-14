Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и Android 14.

Компания Google представила новое поколение флагманов Pixel. В серию вошли обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все смартфоны получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и Android 14.

Google переработала дизайн новых смартфонов: плоские, но немного округлые боковые рамки отсылают к iPhone. В компании также решили изменить внешний вид панели блока камер, который больше не простирается от края до края, как это было у Pixel 8 и 8 Pro, а сделан в виде овала.

Pixel 9 Pro - характеристики

Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL отличаются друг от друга диагональю (6.3 против 6.8 дюймов) и емкостью батареи – 4558 и 4942 мАч соответственно. У них тоже до 16+512 гигабайт памяти и камеры на 50+48+48 Мп.

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Продажи Pixel 9 Pro XL начнутся уже 22 августа по цене от $1099, а вот Pixel 9 Pro доберется до прилавков магазин только 4 сентября по цене от $999.

Pixel 9 - что известно

Базовый Pixel 9 получил 6.3-дюймовый OLED-экран с частотой от 60 до 120 Гц, 12+128 гигабайт памяти, батарею 4558 мАч и двойную камеру на 50+50 мегапикселей. Стоит от $800.

Для каждого из смартфонов заявляется автономность до 24 часов, чип Google Tensor G4, поддержка спутниковой связи, а обновляться устройства будут вплоть до 2032 года, когда выйдет Android 22.

Новый складной смартфон Google

Также Google кардинально обновила свой складной смартфон. Pixel 9 Pro Fold получил переработанный, более тонкий дизайн, 8-дюймовый и внешний 6.3-дюймовые дисплеи, свежий процессор и фирменные возможности ИИ.

Его OLED-матрица обновляется с частотой от 1 до 120 Гц, а корпус защищен от влаги по стандарту IPX8. Продавать смартфон начнут в сентябре, ценник остался на прежнем уровне – от 1799 долларов.

Напомним, уже в следующем месяце предположительно, 10 сентября, Apple покажет новые iPhone 16. Вместе со смартфонами обновят Apple Watch, AirPods и, возможно, iPad с iPad mini.

А уже весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, который получит дизайн в духе iPhone 14 с OLED-дисплеем и без кнопки "Домой". От новинки можно ожидать и совместимости с Apple Intelligence.

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