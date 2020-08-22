Эпичная битва. Зачем геймеров отправляют воевать против Apple и Google

Сегодня Fortnite является одной из самых популярных игр. Во многом, благодаря усилиям Epic Games. Ведь, будем честны, первая версия игры, которую анонсировали еще в далеком 2011 году не очень впечатляла. Это был такой симулятор выживания, где игроки в кооперативе должны были собирать припасы и строить укрепления, чтобы защищаться от зомби. Но авторы быстро поняли, что нужно менять концепцию и стали развивать проект. Впоследствии здесь появилась королевская битва, боевой пропуск, сезонные ивенты и многое другое. Популярность игры росла как на дрожжах. Если в 2017 году в Fortnite играло полмиллиона человек, то в 2018-м уже более 78 миллионов. А в 2020 году Fortnite стал настолько популярен, что в нем начали проходить неигровые ивенты: концерты реперов и диджеев…и прокат фильмов Кристофера Нолана!

Помимо грамотного развития, свою роль в успехе игры сыграло еще несколько факторов. Во-первых, она бесплатная. А во-вторых, доступна не только на ПК и консолях, но и на смартфонах. Это самый быстрорастущий рынок – ведь у каждого есть смартфон, а это означает что база потенциальных игроков огромна.

И вот в один прекрасный день, 13 августа, Epic Games добавила в Fortnite возможность покупать внутриигровую валюту через систему Epic Direct. Это значит, что теперь она сможет получать микротранзакции напрямую, не оплачивая 30% сервисного сбора в App Store и Google Play.

Естественно ни Apple, ни Google такой поворот событий не устроил.

Конфликт

В Apple отреагировали моментально. Компания выступила с заявлением, что разработчики нарушили правила ее магазина и удалила Fortnite из App Store. Теперь она стала недоступна для скачивания, а значит осталась без новых игроков.

"Epic включила в свою игру функцию, которая не была проверена или одобрена Apple. Они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store в отношении платежей в приложениях, которые применяются к каждому разработчику, продающему цифровые товары или услуги", – говорится в заявлении Apple.

В компании выразили готовность помочь Epic Games устранить это нарушение, чтобы вернуть игру в магазин. В ответ на это разработчики подали иск против Apple. Epic Games назвала создателей iPhone монополистами, которые уничтожают конкуренцию.

Следом разработчики выпустили в Fortnite пародию на знаменитый рекламный ролик компьютеров Apple, где обыгрывался сюжет романа Джорджа Оруэлла "1984".

Пародийный ролик Epic Games

"Epic Games бросила вызов монополии App Store. В ответ на это Apple заблокировала Forntine на миллионах девайсов. Присоединяйтесь к борьбе, чтобы 2020-й не превратился в 1984-й", – говорится в сообщении в конце ролика.

Пока страсти накалялись между Epic Games и Apple, компания Google тоже отреагировала на случившееся. Fortnite был удален и из Google Play. При этом в Google подчеркнули, что их обвинять в монополии нет смысла, поскольку на Android существуют и другие магазины, где разработчики могут распространять свои игры.

Правда в Google умолчали о том, что при установке приложения не из их магазина Android будет настойчиво пугать пользователя сообщением о вредоносном ПО. Это и стало в свое время причиной, по которой Epic Games вынуждена была добавить Fortnite в Google Play, а не распространять его через свой сайт.

На удаление Fortnite из Google Play разработчики отреагировали так же, как и с Apple – подали на Google в суд.

Epic Games развернула в сети бурную кампанию против своих "обидчиков", распространяя хештег #freefortnite. Такое же название получил внутриигровой чемпионат, посвященный этим событиям. Помимо поклонников Forntine, разработчиков уже поддержал музыкальный сервис Spotify, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, а также организатор премии The Game Awards Джефф Кили.

Но прежде чем понять, есть ли у разработчиков какие-то шансы в борьбе с крупнейшими IT-гигантами мира, давайте разберемся кто они такие.

Epic Games

Epic Games безусловно одна из крупнейших и влиятельных компаний на рынке. Они создали шутер Unreal, который в свое время соперничал по популярности с Quake и Doom. Они сделали Gears of War, ставший настоящим бестселлером для консоли Xbox 360.

Ну и наконец, они создали Unreal Engine – один из самых востребованных на рынке игровых движков. Для списка игр, работающих на той или иной версии Unreal Engine есть целая страница в Википедии. Здесь, без преувеличения, сотни проектов – от культовых серий вроде Mass Effect и Mortal Kombat до предстоящего украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сейчас же "Эпиков" знают благодаря бесплатным раздачам в их цифровом магазине Epic Games Store и игре Fortnite. Последняя и стала камнем преткновения в развернувшемся конфликте. Ведь для студии Fortnite является одним из главных источников дохода.

Зарабатывает компания благодаря микротранзакциям внутри самой игры – от покупки боевого пропуска до приобретения скинов для персонажей. Но несмотря на слово "микро", транзакции игроков в Fortnite сложно назвать маленькими. Только в App Store за 2,5 года с момента релиза игроки потратили в Fortnite свыше $1,2 миллиардов. А за месяц до обсуждаемого конфликта, по данным аналитической компании Sensor Tower, студия заработала в Fortnite более $43 миллионов.

Ну а раз речь идет о таких суммах, то что же не устраивает компанию?

Причины конфликта

Epic Games не устраивает устоявшийся стандарт в гейминдустрии, когда платформодержатели забирают 30% доходов со всех приложений. Глава компании, Тим Суини, уже неоднократно критиковал Apple и Google. А ранее такие же претензии предъявлялись цифровому магазину Steam от компании Valve. Именно ситуацию со Steam и стоит рассмотреть подробнее, чтобы понять настоящие мотивы Epic Games.

Под маской борцов за свободу

Ранее Тим Суини критиковал Steam за то, что компания забирает себе 30% дохода всех игр. Мол, Valve не обеднеет, если будет брать меньший процент. Однако за заботой о финансовом благополучии разработчиков скрывалось желание открыть собственный магазин цифровой дистрибуции игр. Что собственно и произошло.

В 2018 году "Эпики" запустили Epic Games Store. Компания заявляла, что в отличие от Steam их платформа будет брать только 12% от дохода, оставляя больше денег разработчикам.

Подавать в суд на Valve не было смысла, ведь они не монополисты, так как на ПК есть и другие магазины – GOG, Origin.

Однако, чтобы конкурировать со Steam, который является крупнейшей площадкой по распространению игр, Epic Games прибегла к грязным методам – временной эксклюзивности.

Стоит отметить, что эксклюзивы – вполне нормальная практика для компаний. Это инструмент, с помощью которого игроков привлекают на определенную платформу. Обычно это делается двумя способами – компания финансирует собственные студии, которые делают блокбастеры только для одной платформы. Это путь Sony и Nintendo.

Второй вариант – временная эксклюзивность, когда студия получает деньги за то, что на определенный период времени, обычно год, она выпустит игру только на одной платформе. В этом случае задача стоит в том, чтобы придержать выход игры на платформе конкурента. Этим грешили и Sony, и Microsoft. И этим решила воспользоваться Epic Games при запуске собственного цифрового магазина Epic Games Store.

Вот только о временной эксклюзивности принято объявлять заранее. Из ближайших примеров – Microsoft, которая заявила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала только на Xbox Series X и на ПК. И это в тот момент, когда от игры есть только короткий тизер и скриншот батона.

Но вернемся к Epic Games. Они решили сделать своим эксклюзивом украинский шутер, Metro Exodus. Вот только объявили об этом за месяц до назначенного релиза игры в Steam, когда у одних уже были оформлены предзаказы, а другие готовились брать шутер на старте.

Скандал получился нешуточным. Шишки полетели в сторону разработчиков, студии 4A Games, но главную обиду игроки затаили на Epic Games. Да, так компания громко заявила о себе, но оставила неприятный осадок.

Стоит ли поддерживать Epic Games в борьбе с Apple и Google?

Еще в 2019 году Epic Games заявляла, что планирует открыть свой магазин на MacOS и Android. Пока что этого не произошло, но недавний конфликт, по всей вероятности, станет стартовой точкой к этой цели.

Первое, что стоит понимать – Epic Games все спланировала. Компания просто физически бы не смогла в один день составить два иска и подготовить анимационный ролик. Они понимали какие последствия (удаление Fortnite) их ждут и именно этого они и добивались.

Вероятней всего им не удастся победить Apple в суде и получить разрешение устанавливать свое приложение в обход App Store. Это просто нарушит всю политику закрытой системы Apple. А вот поднять шумиху и получить подобную возможность на Android шансы есть.

Всего-то нужно, чтобы Google не мешали им сделать собственный магазин, по сути мобильный Epic Games Store, где они бы не платили 30% сервисного сбора, а в добавок получали бы еще и дополнительных доход от процентов, которые им будут платить другие разработчики, выпускающие игры и приложения на их платформе.

То есть нынешняя ситуация – это не борьба против корпораций-монополистов, а скорее попытка давления на конкурентов и очернение их репутации в глазах аудитории. Это битва за деньги, а не за свободу. И только так к ней нужно относиться.

Сергей Коршунов