'Пиратству' на Android пришел конец – новая функция начнет удалять сторонние приложения

Если инструмент выявит, что приложение было загружено не из Google Play, оно попросту не запустится.

Портал Android Authority пишет, что многие сторонние приложения окажутся под угрозой в связи с появлением новой фичи Android. Одним из преимуществ этой ОС над iOS всегда была возможность беспроблемной установки софта в обход Play Market, в том числе взломанных игр. Однако теперь на Android появится новая функция, которая начнет блокировать "нелегальные" приложения.

Она получила название API Google Play Integrity и ее цель – проверять, из какого источника было установлено приложение. И, если это не официальный магазин пользователь увидит предупреждение в духе "эта программа может быть небезопасно, установите ее из Google Play".

При выявлении такого приложения пользователю будет предложено удалить его или переустановить через "Play Маркет" – чтобы получить оригинальную версию, а не взломанную. Запустить его как раньше больше не получится, операционная система не позволит это сделать.

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Проверка приложений происходит на этапе их установки, и, вероятно, при выполнении действий, связанных с доступом к конфиденциальной информации пользователя. В Google считают, что она поможет лучше защитить пользователей от потенциально рискованных и мошеннических взаимодействий.

По данным Android Authority, эта функция уже используется в некоторых приложениях, и в будущем таких программ станет еще больше.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вышла ОС Android 15, которая найдет выключенный смартфон, оптимизирует многозадачность для гаджетов с большими экранами и увеличит автономность в режиме ожидания. С какими смартфонами будет совместима новая ОС, можно посмотреть здесь.

Пользователи iPhone смогут обновиться до iOS 18 уже завтра, 16 сентября. Но специалисты не рекомендуют переходить на новую ОС тем, чей айфон был в ремонте в неофициальном сервисе.

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