Китайская Vivo стала первым производителем смартфонов, выпустившая Android 15 для своих пользователей. Ее фирменная прошивка на базе ОС, Funtouch OS 15, уже начала распространяться на некоторые флагманские устройства – раньше, чем предложения Samsung и даже Google.
Как сообщает GizChina, владельцы смартфонов серий vivo X100, iQOO 12 и Vivo X Fold 3 Pro уже могут пользоваться множеством новых фишек, которые дополняют Android 15. Одной из самых заметных является AI Eraser для удаления объектов в приложении "Галерея", похожий на "Волшебный ластик" в "Google Фото", а также специальная функция для устранения теней на снимках.
Еще одна полезная функция – Live Translation. Этот инструмент автоматически переводит телефонные разговоры в режиме реального времени и отображает слова на дисплее. Это нововведение подойдет для путешественников или тех, кому нужны быстрые переводы на иностранном языке.
Vivo также запустила Private Space – анонсированную ранее опцию Android 15. Она позволяет пользователям безопасно организовывать личные приложения и ограничивать то, что можно увидеть при совместном использовании экрана, обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности.
Сама Google, как ожидается, выпустит ОС Android 15 для Pixel только 15 октября, а график апдейта Galaxy до сих пор неизвестен. Журналисты ранее собрали список из более 350 девайсов, которые будут совместимы с Android 15.
Android 15 обещает стать интересным обновлением: система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сама сообщит, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр. А еще все Андроид-устройства должны дольше работать от аккумулятора.
Также ожидается, что те, кто обновится до Android 15, сможет пользоваться спутниковой связью, но очевидно, что ее распространение затянется. Пока что эта функция доступна в последних iPhone и парочке китайских флагманов.