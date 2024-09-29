Остальным придется ждать еще минимум месяц.

Китайская Vivo стала первым производителем смартфонов, выпустившая Android 15 для своих пользователей. Ее фирменная прошивка на базе ОС, Funtouch OS 15, уже начала распространяться на некоторые флагманские устройства – раньше, чем предложения Samsung и даже Google.

Как сообщает GizChina, владельцы смартфонов серий vivo X100, iQOO 12 и Vivo X Fold 3 Pro уже могут пользоваться множеством новых фишек, которые дополняют Android 15. Одной из самых заметных является AI Eraser для удаления объектов в приложении "Галерея", похожий на "Волшебный ластик" в "Google Фото", а также специальная функция для устранения теней на снимках.

Еще одна полезная функция – Live Translation. Этот инструмент автоматически переводит телефонные разговоры в режиме реального времени и отображает слова на дисплее. Это нововведение подойдет для путешественников или тех, кому нужны быстрые переводы на иностранном языке.

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Vivo также запустила Private Space – анонсированную ранее опцию Android 15. Она позволяет пользователям безопасно организовывать личные приложения и ограничивать то, что можно увидеть при совместном использовании экрана, обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности.

Сама Google, как ожидается, выпустит ОС Android 15 для Pixel только 15 октября, а график апдейта Galaxy до сих пор неизвестен. Журналисты ранее собрали список из более 350 девайсов, которые будут совместимы с Android 15.

Android 15 обещает стать интересным обновлением: система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сама сообщит, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр. А еще все Андроид-устройства должны дольше работать от аккумулятора.

Также ожидается, что те, кто обновится до Android 15, сможет пользоваться спутниковой связью, но очевидно, что ее распространение затянется. Пока что эта функция доступна в последних iPhone и парочке китайских флагманов.

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