До этого Google уже повысила минимальную поддерживаемую версию Android для браузера Chrome и приложения "Календарь".

Популярное приложение Android Auto уже в скором времени отключат для части старых смартфонов – важная утилита среди автолюбителей перестанет запускаться на них. Пострадают юзеры, которые очень не любят менять свои телефоны.

Портал 9to5google обнаружил в свежей версии Android Auto информацию о том, что для работы приложения потребуется обновить смартфон до Android 8.0 или более поздней версии системы.

Это еще один пример того, как некоторые популярные и важные Android-приложения прекращают свою работу на старых версиях операционной системы. До этого Google также повысила минимальную поддерживаемую версию Android для браузера Chrome и приложения "Google Календарь".

Android Auto – популярная утилита, которая позволяет подключить свой телефон к мультимедийным системам современных автомобилей, тем самым с большим удобством используя все возможности смартфона. В 2021 году Google открыл доступ в Android Auto для сторонних навигаторов.

По состоянию на конец 2023 года, версии Android с 4.4 по 7.0 занимают 7,6% от общего числа девайсом на операционной системе Google. Таким образом, речь идет о десятках миллионов гаджетов, которые потеряют доступ к Android Auto. Самой популярной версией Android является 13 с долей 22,4%.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/качеству девайсов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 12 Pro.

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