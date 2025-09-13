Xiaomi пока еще не выпустила финальную версию HyperOS 3 на базе Android 16, но бренд вовсю тестирует новую оболочку. Как сообщает ресурс XiaomiTime, более чем 90 устройств Xiaomi, Redmi и Poco получили тестовую версию новой ОС.
Перечень моделей, для которых Xiaomi запустила тестирование HyperOS 3, выглядит так:
Смартфоны Xiaomi:
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Civi;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15S Pro;
- Xiaomi Civi 5 Pro;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi MIX Flip 2;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi Mix Fold 3.
Смартфоны Redmi:
- Redmi 15;
- Redmi 15 4G;
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K80 Ultra;
- Redmi Note 15;
- Redmi Note 15 Pro;
- Redmi Turbo 4;
- Redmi Turbo 4 Pro;
- Redmi 13;
- Redmi 13 5G;
- Redmi 13X;
- Redmi 14C;
- Redmi 14R 5G;
- Redmi A3 Pro;
- Redmi A4;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi Note 13 Pro;
- Redmi Note 13 Pro 4G;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Redmi Note 13R;
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 4G;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro 4G;
- Redmi Note 14 Pro+;
- Redmi Turbo 3.
Смартфоны Poco:
- Poco C75;
- Poco C75 5G;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco M6;
- Poco M6 Plus 5G;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco M7 4G;
- Poco M7 5G;
- Poco M7 Plus;
- Poco M7 Pro 5G;
- Poco X6 5G;
- Poco X6 Pro;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro.
Планшеты:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
- Redmi K Pad;
- Redmi Pad 2;
- Redmi Pad 2 4G;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad SE 4G;
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.
Чтобы протестировать HyperOS 3 раньше времени, необходимо установить приложение Xiaomi Community, доступное в Google Play. После авторизации пройдите в раздел "Me" → "Beta Testing".
HyperOS 3 была официально представлена 28 августа. Обновление основано на ОС Android 16 и приносит более сотню изменений и улучшений в дизайне и функциональности.
Самое заметное нововведение – Super Island в духе Dynamic Island. Это динамический остров вверху экрана, который разворачивается и показывает в реальном времени разные события. Многие элементы интерфейса HyperOS 3 копируют дизайн Liquid Glass из iOS 26.
Также известно, что некоторые модели Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе старой Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.