Xiaomi пока еще не выпустила финальную версию HyperOS 3 на базе Android 16, но бренд вовсю тестирует новую оболочку. Как сообщает ресурс XiaomiTime, более чем 90 устройств Xiaomi, Redmi и Poco получили тестовую версию новой ОС. 

Перечень моделей, для которых Xiaomi запустила тестирование HyperOS 3, выглядит так:

Смартфоны Xiaomi:

  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Civi;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14T;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15S Pro;
  • Xiaomi Civi 5 Pro;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi MIX Flip 2;
  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi Mix Fold 3.

Смартфоны Redmi:

  • Redmi 15;
  • Redmi 15 4G;
  • Redmi K80;
  • Redmi K80 Pro;
  • Redmi K80 Ultra;
  • Redmi Note 15;
  • Redmi Note 15 Pro;
  • Redmi Turbo 4;
  • Redmi Turbo 4 Pro;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13 5G;
  • Redmi 13X;
  • Redmi 14C;
  • Redmi 14R 5G;
  • Redmi A3 Pro;
  • Redmi A4;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi K70;
  • Redmi K70 Pro;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Redmi K70E;
  • Redmi Note 13 Pro;
  • Redmi Note 13 Pro 4G;
  • Redmi Note 13 Pro+;
  • Redmi Note 13R;
  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 14 4G;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 Pro 4G;
  • Redmi Note 14 Pro+;
  • Redmi Turbo 3.

Смартфоны Poco:

  • Poco C75;
  • Poco C75 5G;
  • Poco F6;
  • Poco F6 Pro;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco M6;
  • Poco M6 Plus 5G;
  • Poco M6 Pro 4G;
  • Poco M7 4G;
  • Poco M7 5G;
  • Poco M7 Plus;
  • Poco M7 Pro 5G;
  • Poco X6 5G;
  • Poco X6 Pro;
  • Poco X7;
  • Poco X7 Pro.

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7 Ultra;
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
  • Redmi K Pad;
  • Redmi Pad 2;
  • Redmi Pad 2 4G;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad SE 4G;
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.

Чтобы протестировать HyperOS 3 раньше времени, необходимо установить приложение Xiaomi Community, доступное в Google Play. После авторизации пройдите в раздел "Me" → "Beta Testing".

HyperOS 3 была официально представлена 28 августа. Обновление основано на ОС Android 16 и приносит более сотню изменений и улучшений в дизайне и функциональности.

Самое заметное нововведение – Super Island в духе Dynamic Island. Это динамический остров вверху экрана, который разворачивается и показывает в реальном времени разные события. Многие элементы интерфейса HyperOS 3 копируют дизайн Liquid Glass из iOS 26.

Также известно, что некоторые модели Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе старой Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.

