Журналисты выяснили, что причина поломки кроется в некачественной сборке переходника 12VHPWR на кабеле питания.

За прошедшую неделю число владельцев GeForce RTX 4090, которое пожаловались на проблему расплавление кабеля питания в новых видеокартах Nvidia, выросло с пары человек до десятка.

На это обратили внимание журналисты издания PC Mag.

Отмечается, что у всех пострадавших пользователей наблюдается одна и та же проблема: у видеокарт во время работы плавится кабель питания 12VHPWR и разъем на самом чипе. Он предназначен для передачи большей мощности видеокарте по одному кабелю.

Видео дня

Видеокарта [RTX 4090] находилась в использовании буквально в течение одного дня. Я запустил Assassin's Creed Valhalla, поиграл 3 минуты, после чего почувствовал запах гари и тут же выключил компьютер и отключил кабель – написал один из "реддитеров".

Пока Nvidia продолжает хранить молчание, что послужило причиной перегрева и расплавления, журналисты решили изучить ее самостоятельно. Один из технопорталов выяснил, что ее причиной является некачественная сборка переходника 12VHPWR на кабеле питания.

В частности, в адаптере используется слишком тонкая металлическая "перемычка" внутри разъема, которая легко ломается при подсоединении или изгибе провода. Как результат, это может привести к неправильному подключению и скачкам температуры.

Также отмечается, что проблема касается только фирменного адаптера Nvidia 12VHPWR, а не сторонних кабелей, которые, как пишут журналисты, имеют лучшее качество сборки. Если это так, то производитель может быть вынужден объявить об отзыве RTX 4090.

Обзоры и тесты GeForce RTX 4090

В середине октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшой модели в линейке 40-й серии и самой быстрой видеокарты в мире на данный момент.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей.

При этом обзорщики подчеркивают, что покупать такого "монстра" для игры в 1080p – это напрасная трата денег. Формально, видеокарта стоит 1599 долларов, но в Европе из-за падения курса евро за нее просят 1949 €.

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