RTX 4090 считается самой мощной видеокартой в мире. Как оказалось, иногда мощь выходит из-под контроля.

Пользователь форума Reddit поделился историей, что у его новой видеокарты GeForce RTX 4090 расплавились контакты во время сеанса игры в Red Dead Redemption 2.

Реддитор также опубликовал фото пострадавшего 16-контактного разъема. Предварительно на нем сгорели несколько важных частей, после чего видеокарта перестала работать и погасла, а сам переходник продолжил плавиться от соприкосновения с горячими частями устройства.

Владелец сгоревшей карты утверждает, что дело именно в неисправности кабеля, а также в его размерах. Отмечается, что 16-контактный кабель адаптера NVIDIA для видеокарт RTX 4090 слишком толстый, и с ним неудобно обращаться в небольших корпусах ПК, поскольку он постоянно соприкасается с боковой панели.

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О том, что такое возможно, предупреждает и сам изготовитель видеокарт – во избежание неполадок Nvidia не рекомендует при установке RTX 4090 загибать провод питания под углом 90 градусов или меньше. Однако специального места, где спрятать оставшуюся часть переходника, в корпусе не предусмотрено.

К слову, это уже второй случай, когда сильный загиб провода привел к расплавлению. Вскоре после пользователь твиттера столкнулся с аналогичной проблемой – у его ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC тоже расплавился кабель питания.

Первые обзоры и тесты GeForce RTX 4090

12 октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшой модели в линейке 40-й серии и самой быстрой видеокарты в мире на данный момент. Формально, она стоит 1599 долларов, но в Европе из-за падения курса евро за нее просят 1949 €.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей.

Добавим, что RTX 4090 является одновременно самой мощной и самой крупной видеокартой в мире, из-за чего ее сложно установить в компактные и даже средние корпуса системных блоков, не прибегая к манипуляциям с проводами.

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