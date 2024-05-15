Самым примечательным анонсом стал генератор-конкурент Sora от OpenAI.

Компания Google провела ежегодную весеннюю презентацию I\O, на которой, помимо всего прочего, были представлены новые ИИ-инструменты для создания медиаконтента: Veo, генерирующий видео в 1080p, и Imagen 3, самый мощный ИИ-художник компании.

Veo – аналог Sora для создания видеороликов длительностью более минуты в разных визуальных стилях: как реалистичные, так и мультипликационные. Она создает ролики по текстовому запросу, но его можно дополнить изображением или видеозаписью, чтобы ИИ взял за основу идею, заложенную в изначальном контенте.

Полноценный запуск Veo для всех запланирован на конец 2024 года, а сейчас на сайте labs.google принимают заявки на бета-тест.

Пример созданного видео с помощью Veo

Что касается Imagen 3, то это лучший инструмент от Google для создания изображений по текстовому описанию на сегодняшний день. Эта модель лучше справляется с длинными текстовыми запросами и сложными деталями, включая высокую детализацию и реалистичное освещение.

Пока она будет доступна только для разработчиков, позже сделают доступной всем.

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