Готовы к новому вызову от УНИАН?

Головоломки на поиск слов, чисел или скрытых объектов – это всегда интересно и увлекательно. Такие задачки пользуются немалой популярностью в интернете.

Когда вы регулярно решаете такие головоломки, улучшается ваша память, внимательность к деталям, наблюдательность и навыки управления собственным временем. УНИАН уже не раз публиковал головоломки, где нужно отыскать слово или два. А как насчет еще более сложного вызова?

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. Кажется, что между ними нет никакой связи, но на самом деле это не так. Где-то в этом хаосе мы спрятали сразу пять слов. Вам их нужно найти.

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Какие слова искать:

дрон,

клон,

слон,

мак,

жук.

Но все не так просто. На это задание мы отвели всего 20 секунд, поэтому советуем не медлить с поисками.

Готовы? Время пошло! Но дадим вам небольшую подсказку: слова в этом задании мы прятали по горизонтали и по вертикали, но не по диагонали.

Что ж, 20 секунд истекли. Удалось ли вам заметить все слова из списка? Если вы заметили все, или хотя бы 3-4, вы можете собой гордиться. Это задание было непростым.

Если вы не нашли ни одно из слов, или осталось какое-то одно, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Забудьте о таймере и сосредоточьтесь на конечной цели.

Ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Попробуйте отыскать слово "шишка" в хитрой оптической иллюзии. Справиться с этим заданием надо всего за 5 секунд, поэтому не отвлекайтесь ни на что.

Если же хочется чего-то другого, предлагаем вам интересную головоломку, где надо переложить две спички, чтобы равенство стало правильным. На это у вас будет всего 40 секунд.

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