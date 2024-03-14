Для обучения использовались общедоступные или лицензированные данные.

Главный технический директор OpenAI Мира Мурати заявила, что генератор гиперреалистичных видео Sora будет доступен в этом году.

В интервью The Wall Street Journal она отметила, что это, возможно, произойдет уже через несколько месяцев. Кроме того, OpenAI планирует также добавить аудиодорожки к сгенерированным видео и предоставить пользователям возможность редактировать готовые ролики.

"Мы пытаемся выяснить, как использовать эту технологию как инструмент, с помощью которого люди смогут редактировать и создавать", - говорит Мурати.

Кроме того, в компании предполагают, что этот генератор видео будет использоваться даже для создания контента для взрослых.

"Я не уверена. Вы можете себе представить, что есть творческие условия, в которых художники могут захотеть иметь больше контроля над этим. Сейчас мы работаем с художниками, творцами из разных сфер, чтобы выяснить, что полезно, какой уровень гибкости должен обеспечивать инструмент", - ответила директор на вопрос о возможности редактирования изображения обнаженных человеческих тел.

Также у нее поинтересовались, какие данные OpenAI использовала для обучения этой модели. Мурати ответила, что "это были общедоступные или лицензированные данные", в частности, с Shutterstock. При этом она не уточняла, использовались ли видео с YouTube, Facebook или Instagram.

Примеры работы Sora

Как известно, Sora - не первая нейросеть, генерирующая видео. Прошлым летом создатели Stable Diffusion открыли доступ к своей новой нейросети Gen-2. Она также может создавать видео по текстовому описанию, но качество и детализация у нее не такого хорошего качества.

Существует и нейросеть, генерирующая музыку по текстовому описанию. Этот сервис пригодится для создания фоновой музыки для подкастов или видео, чтобы не нарушать авторское право известными песнями.

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