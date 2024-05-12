В сети 'завирусилась' нейросеть, которая делает из текста сразу готовую песню

Добавьте текст, выберите тематику, стиль, жанр – остальное нейросеть сделает за вас.

Если вам надоел ваш плейлист, а ничего нового "не заходит", возможно, время обратить внимание на нейросети для генерации музыки. По аналогии с хитовыми генераторами картинок, они позволяют творить музыку по текстовому запросу, потратив на это всего пару минут.

В последнее время среди пользователей стал популярным сервис Suno AI. Некоторые даже называют ее "ChatGPT от мира музыки". Это простой в использовании инструмент генерирует полноценные песни продолжительностью до двух минут, знаком практически со всеми популярными жанрами и поддерживает множество языков, включая украинский.

Suno AI – как пользоваться

Suno AI доступен на официальном сайте и Discord. Второй вариант пригодится, если вы сидите с телефона, поскольку у сервиса нет полноценного мобильного приложения.

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Так выглядит главная страница сайта. Здесь можно послушать образцы всех песен, которые пользователи Suno создали и опубликовали. Еще есть раздел "Trending", где собраны самые популярные сгенерированные треки.

Чтобы начать создавать музыку, нужно авторизоваться в Suno AI через аккаунт в Google, Microsoft или Discord. После вы получаете бесплатно 50 кредитов и еще по 50 кредитов каждый день – их хватит на создание 10 треков.

Далее перейдите в раздел Create в левом верхнем углу экрана. Отсюда у вас есть два варианта:

Создать песню по описанию, как если бы вы, например, генерировали картинку в DALL·E 3. Создатели нейросети рекомендуют не вдаваться в детали, расписывая инструменты и поджанры, а описать историю или настроение. Например, "экспериментальная хип-хоп песня о танцах всю ночь напролет".

как если бы вы, например, генерировали картинку в DALL·E 3. Создатели нейросети рекомендуют не вдаваться в детали, расписывая инструменты и поджанры, а описать историю или настроение. Например, "экспериментальная хип-хоп песня о танцах всю ночь напролет". Далее нажмите на кнопку Create и подождите буквально несколько минут. На выходе вы получите две композиции, из которых нужно будет выбрать более удачную.

Создать песню, добавив в нее свой собственный текст. Главная фишка Suno в том, что она может сочинить песню, используя лирику пользователя. Для этого актируйте "Custom Mode", потом уважите слова песни, ее стиль и название.

Главная фишка Suno в том, что она может сочинить песню, используя лирику пользователя. Для этого актируйте "Custom Mode", потом уважите слова песни, ее стиль и название. После выбора параметров, как и в прошлый раз, нажмите Create. Нейросеть предложит две версии трека.

Само собой, генерация собственного трека, как и в случае с изображениями и видео, имеет свои нюансы. Точнее, рекомендации по созданию.

Например, поскольку Suno нацелена на создание оригинального контента, сервис не будет следовать вашим инструкциям, если вы попросите создать песню "в стиле" той или иной группы. Вместо этого вам придется подробно описать, что представляет собой ваш трек. То есть вместо того, чтобы попросить создать песню "в стиле Imagine Dragons", попробуйте "в стиле поп-рок, электропоп".

Как и в случае с любым генератором искусственного интеллекта, чем больше деталей вы предоставите, тем лучше результат будет адаптирован к тому, что вы искали. Укажите стиль (поп, рок, хэви-метал) со всеми нюансами, добавьте используемые инструменты, ритм песни, аранжировки и т. д.

Еще один важный момент: по умолчанию текст песни генерируется на том же языке, на котором вы сформулировали запрос. Поэтому если нужна песня на украинском, то и запрос пишите по-украинским. В других случаях нейросеть поведет себя непредсказуемо.

Добавим, что у Suno также есть несколько тарифных планов. Главная "фишка" платного тарифа – в наличие авторских прав на созданные треки. Если вы хотите монетизировать свое творение и опубликовать его на стриминговых платформах, то в таком случае бесплатной версии будет недостаточно. Для этого нужен любой из вариантов платной подписки – Pro или Premier.

Ранее УНИАН составил подборку бесплатных и простых в использовании нейросетей для генерации фото. Это идеальные варианты для тех, кому Midjourney или Stable Diffusion показался слишком сложным.

А еще рассказывали, почему на экране телефона появляются разноцветные точки. На самом деле, таким образом ОС забоится о вас, хоть временами эти индикаторы могут раздражать.

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