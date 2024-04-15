Функция позволит отправлять текстовые сообщения даже при отсутствии сотовой сети и Wi-Fi.

Готовящиеся к выходу смартфоны Google Pixel 9 предложат пользователям много интересного, включая новую модель и обновленный дизайн. Но кроме них будет еще что-то, что наверняка привлечет внимание потенциальных покупателей.

Ресурс Android Authority сообщил, что новинки получат новый модем Samsung, который заменит Modem 5300, используемый в Pixel 7 и Pixel 8. Одной из ключевых особенностей нового модема станет поддержка спутниковой связи.

Сейчас опцию спутниковую связь поддерживают лишь iPhone 14/15 и некоторые китайские флагманы, да и то, только в местными операторами. Как ожидается, серия Pixel 9 станет первой фирменной новинкой, которая будет поддерживать встроенную спутниковую связь. Функция позволит отправлять не только сигнал SOS, но и обычные текстовые сообщения при отсутствии сотовой сети и Wi-Fi.

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Впрочем, новые Pixel тоже не смогут сразу предложить спутниковую связь всем и сразу. Первоначально такая услуга будет доступна для абонентов оператора T-Mobile, который сотрудничает со SpaceX. В будущем функция появится и у других провайдеров, а со временем – других регионах.

Что еще известно о Google Pixel 9

Хоть в Украине "Пиксели" не пользуются особой популярностью, в конце года их можно найти в традиционно топах лучших смартфонов. И в 2024 это вряд ли изменится: модели Google Pixel 9 получат заметные изменения в дизайне, как видно из ранее просочившихся в сеть рендеров.

Также известно, что в серии Google Pixel 9 впервые будет три модели, включая Pro с тройной камерой и другими фишками флагмана, но экраном диагональю 6,1 дюйма.

Анонс серии Pixel 9 ожидается этой осенью. Актуальная линейка смартфонов от Google была анонсирована в октябре 2023 года. Они первыми на рынке получили семилетнюю поддержку ПО, то есть будут обновляться до 2030 года.

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