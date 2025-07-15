В результате авиакатастрофы в лондонском аэропорту Саутенд погибли все четыре человека, которые находились на борту самолета Beech B200 Super King Air.

Как пишет The Mirror, рейс SUZ1 направлялся в аэропорт Лелистад в Нидерландах. Вскоре после взлета самолет наклонился влево, начал неконтролируемое снижение и врезался в травянистый участок вблизи взлетно-посадочной полосы. После этого он превратился в "огненный шар".

Согласно официальным данным Британии, все четверо погибших были иностранными гражданами. Издание выяснило, что на борту находилась 31-летняя медсестра Мария Фернанда Рохас Ортис - это был ее первый день на новой работе. В Отделе расследования авиационных происшествий заявили, что пока слишком рано делать предположения о том, что могло стать причиной этой авиакатастрофы.

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"Мы начали расследование, которое установит обстоятельства и причины этой трагической аварии. Оно идет параллельно с расследованием полиции графства Эссекс. Если будут сделаны выводы относительно безопасности, мы предоставим рекомендации, которые помогут предотвратить повторение подобных аварий".

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