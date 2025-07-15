Простая техника для счастья: как научиться быть счастливым за 90 секунд

Немного времени и три простых вопроса к самому себе могут помочь перестать беспокоится о проблеме, которая съедала годами.

Вместо того, чтобы днями, неделями, а порой и годами беспокоиться об одном и том же, загоняя себя в глубокий стресс, можно использовать эту простую технику для счастья. Как описано в статье Inc.com, методику рекомендует бывший руководитель Google и эксперт по счастью.

Правило 90 секунд быстро заставит вас почувствовать себя лучше, рассказывает предприниматель и писатель Мо Гавдат. Он сам использует этот простой трюк, чтобы справиться с вещами, которые его расстраивают.

В своей книге "Формула счастья" Мо Гавдат пишет, что порой в уме застревает одна проблема, маленькая или большая, и от нее никак не получается отвлечься. Чтобы справится с этим и нужно правило 90 секунд. Ему самому оно помогло восстановиться после трагической потери сына во время плановой операции.

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"Правило 90 секунд основано на нейронауке, которая говорит нам, что гормоны стресса и гнева выводятся из организма в течение 90 секунд. Это означает, что после полутора минут глубокого расстройства у нас есть возможность переключить свое внимание на что-то другое. Однако в большинстве случаев мы этого не делаем. Мы мысленно возвращаемся к тому, что нас расстраивает, и снова стимулируем эти гормоны стресса. Это может превратиться в бесконечно повторяющийся цикл", - сказал он в подкасте High Performance.

Но эту схему можно сломать, и Гавдат объясняет, как именно. Нужно дать себе 90 секунд и прочувствовать всю глубину проблемы. А когда время истечет – остановиться и спросить себя: "Что я буду делать дальше?".

Обычно это помогает переключиться с самой проблемы на ее решение. Но если не получается, то Гавдат рекомендует такой способ. Он пишет, что если это случилось с ним, то он задает себе три вопроса.

Первый – это спросить, действительно ли произошло то, что произошло. Иногда бывает, что проблема вымышленная или надуманная, а на деле все решается проще, чем казалось. Если проблема реальна, то нужно спросить себя, можно ли ее решить. Если можно решить, то лучше так и сделать.

А если повлиять на нее никак не получится, то нужно спросить себя – можете ли вы принять ситуацию и делать все лучшее, не смотря на нее. Гавдат называет это "решительным принятием". Это даст вам наилучшие шансы на счастье, какими бы ни были обстоятельства.

Простая привычка для самосовершенствования

Как писал УНИАН, существует простое упражнение, которое поможет преуспеть в работе и личной жизни за 1 минуту в день. Доктор философии и автор книги "Продуктивность без стресса" Элис Бойс советует всем ежедневно записывать собственный прогресс. Это поможет отслеживать самосовершенствование. А укрепив этот навык, человек может улучшить все, что угодно, считает Элис Бойс.

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