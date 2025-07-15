Собаки имеют острое обоняние и слух, а также 220 миллионов обонятельных рецепторов.

Возможно, вы заметили за своим домашним любимцем странное поведение, которое пытаетесь объяснить стечением обстоятельств, но невольно может возникать ощущение, что он обладает какими-то экстрасенсорными способностями. Оказалось, что есть ряд вещей, которые собаки могут предвидеть и это уже доказано наукой, пишет Parade Pets .

Состояние здоровья человека

С помощью обоняния они распознают болезни, поскольку в таком случае происходят изменения химического состава организма. Исследование, проведенное в 2024 году, показало, что при диабете у человека собаки могут распознать запахи, связанные с гипергликемией и гипогликемией.

Видео дня

Отмечается, что некоторые исследования показывают, что собаки могут предупреждать за 15-45 минут своих владельцев о приближении эпилептического приступа.

Издание сообщает, что по мнению ученых, собак можно научить предсказывать у человека болезнь Паркинсона еще за годы до появления ее симптомов.

Беременность и роды

Поскольку собаки могут чувствовать запах многих гормонов и феромонов, они могут предсказывать как беременность, так и роды у женщин. Все потому, что гормоны меняют естественный запах человека и собака это может чувствовать обонятельными рецепторами, которых у нее 220 миллионов, тогда как у человека только 5 миллионов.

"У собак еще и чрезвычайно острый слух, поэтому, не исключено, что они могут услышать сердцебиение плода уже на 28-й неделе беременности", - рассказала изданию доктор ветеринарной медицины Рэйчел Барак.

Природные явления

Собаки способны чувствовать приближение стихийных бедствий благодаря своему обостренному чутью, а их острый слух позволяет слышать, как крошатся камни под поверхностью земли, а также раскаты грома за несколько километров.

Человеческие эмоции

Замечая тонкие изменения в химическом составе человека, речи его тела и выражении лица, собаки могут чувствовать перепад настроения и эмоций. Доказано, что собаки могут распознавать присутствие "негативных людей", то есть, тех, у кого нестабильные эмоции.

Паранормальные явления

Существует немало древних мифов о якобы существовании связи между собаками и потусторонним миром. Также есть немало историй в соцсетях о загадочных событиях, которые случаются и в наши дни, но научно не доказано, что у собак есть способность видеть призраков или чувствовать другие паранормальные явления.

Советы владельцам собак

Ранее УНИАН сообщал, что кинолог-инструктор Рия Смульская дала полезные советы, как действовать, если на вашу собаку неожиданно напал другой пес. Она рассказала из собственного опыта, что делала в подобной ситуации.

Также мы писали, что эксперты перечислили породы самых ласковых собак. Если давно мечтаете о домашнем любимце, эти советы помогут сделать правильный выбор.

Вас также могут заинтересовать новости: