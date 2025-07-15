Министерство обороны Нидерландов обсуждает с национальной железной дорогой покупку старых вагонов, которые можно переоборудовать в поезда медицинской эвакуации военнослужащих.

Как передает NOS, после сообщений в СМИ эту информацию журналистам подтвердили в Нидерландской железной дороге. Согласно заявлению представителя, это ознакомительные обсуждения, и пока точно неизвестно, какое именно оборудование может быть задействовано.

По информации издания AD, стороны обсуждают возможность переоборудования пассажирских вагонов для эвакуационных поездов, первые 24 вагона должны быть готовы уже в 2026 году. В дальнейшем их количество может быть увеличено.

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Кроме этого, на прошлой неделе минобороны сообщило о намерении привлекать пилотов авиакомпании KLM в качестве резервистов для управления истребителями. Речь идет о гражданских пилотах, которые ранее служили в военной авиации и теперь добровольно готовы снова выполнять задачи для оборонного ведомства.

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