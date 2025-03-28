Чат-бот научился редактировать изображения в формате диалога – и весь интернет принялся за превращение мемов и фоток в стиле Ghibli.

OpenAI не справляется с ажиотажем вокруг нового генератора изображений ChatGPT. Глава компании Сэм Альтман сообщил, что спрос настолько высок, что графические процессоры буквально "плавятся".

По словам Альтмана, наблюдать за тем, как людям нравятся изображения в ChatGPT, "очень забавно", но компания столкнулась с проблемой перегрузки графических процессоров. В связи с этим OpenAI вынуждена временно установить ограничение на количество запросов на генерацию.

Альтман не уточнил, какой именно предел скорости был установлен, но выразил надежду, что ограничение понадобится ненадолго, так как в OpenAI работают над эффективностью обработки запросов.

Видео дня

Что касается бесплатной версии нового генератора ChatGPT (с ограничением до трех изображений в день.), то ее выпуск решили отложить. Сейчас опция доступна только подписчикам ChatGPT Plus, Pro и Team.

Сообщается, что особенно большая нагрузка на процессоры компании пошла после "гиблификации" – создания изображений в стиле легендарной японской студии Ghibli, известной по таким аниме, как "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке" и "Унесенные призраками".

OpenAI использует свою модель GPT-4o для работы инструмента генерации изображений. Как пишет The Verge, изображения, созданные с его помощью, отличаются высоким качеством, большей реалистичностью и отсутствием так называемых нейросетевых артефактов.

В планах у OpenAI на 2025 год запуск GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая большая языковая модель, а революция в сфере ИИ. Якобы она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

Также УНИАН рассказывал, что создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

Вас также могут заинтересовать новости: