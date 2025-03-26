Искусственный интеллект научился делать текст и полностью избавился от всех нейросетевых артефактов.

OpenAI представила свой новый генератор изображений для ChatGPT, который компания называет "самым продвинутым".

Главное отличие нового генератора - улучшенная точность и контроль над деталями. Исследователь Габриэль Го рассказал The Verge, что система гораздо лучше справляется с биндингом, корректным расположением объектов и их характеристик. Ранее нейросети часто путали цвета, формы или забывали о деталях, но теперь ИИ может точно передавать свойства даже при сложных запросах с 15–20 объектами.

Важное улучшение - качественное отображение текста на изображениях. Раньше генераторы часто ломали слова и символы, превращая надписи в хаотичный набор букв. В OpenAI признали, что добиться чёткости текста оказалось сложнее, чем ожидалось, но после месяцев работы они довели результат до стабильного качества.

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В демонстрации OpenAI показала, как нейросеть может создавать научные схемы, комиксы с последовательными сценами и диалогами, афиши и плакаты с точными надписями, а также изображения с прозрачным фоном, например, для стикеров и логотипов. Также в одном из примеров нейросеть последовательно сделала из кота пользователя главного героя компьютерной игры.

Функция доступна пользователям всех уровней подписки, включая бесплатный. Однако лимиты на генерацию изображений пока остаются неизвестными.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что стоит изучать студентам вместо программирования.

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