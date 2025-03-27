Сейчас новые функции доступны только пользователям платных тарифов Plus, Pro и Team.

OpenAI временно отключила функции "продвинутого" генератора изображений в ChatGPT для бесплатных пользователей. Об этом на своей страничке в соцсети X сообщил глава компании Сэм Альтман.

Причиной стал слишком большой спрос – спустя день после релиза интернет заполонили картинки, сделанные с помощью GPT-4o. Эта модель способна гораздо лучше понимать контекст и более точно интерпретировать сложные запросы, попутно избавившись от всех нейросетевых артефактов.

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Наибольшую популярность получила генерация изображений в стиле студии Ghibli. В аниме стали превращать буквально все: кадры из фильмов, мемы, знаменитостей и даже ссору Зеленского с Трампом. Интерес к этой функции охватил пользователей по всему миру, включая Украину и СНГ.

Сейчас продвинутый генератор изображений доступен только подписчикам ChatGPT Plus, Pro и Team. Когда доступ вернут бесплатным пользователям – неизвестно. Судя по всему, в компании хотят нарастить производственные мощности, чтобы покрыть спрос на новую функцию.

Далее в планах у OpenAI запуск GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая большая языковая модель, а революция в сфере ИИ. Якобы она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

Также УНИАН рассказывал, что создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

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