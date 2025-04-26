Бесплатные пользователи ChatGPT получили доступ к функции 'глубокого исследования'

Функция позволяет направить запрос на исследование, подробный и проработанный.

OpenAI выпустила упрощенную версию инструмента "глубоких исследований" Deep Research в ChatGPT, с помощью которого чат-бот прошерстит весь интернет за вас. В отличие от оригинального варианта, она доступна бесплатно, но с ограничениями.

Бесплатная версия работает на базе модели o4-mini, а не o3. Хотя ее ответы короче, но их "глубина и качество сохранятся", обещают в компании.

Упрощенная версия Deep research уже начала появляться у пользователей. Нажимая ее, введите свое сообщение для бота и таким образом он поймет, что это не обычный быстрый запрос, а задача для длительного и детального рассмотрения "сотен" источников. Процесс генерации может занимать как 5 минут, так и полчаса.

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В бесплатной версии ChatGPT предоставляется пять запросов в месяц. При достижении лимита использования исходной версии у платных подписчиков ChatGPT их запросы автоматически будут переключаться на упрощенный вариант, но там тоже есть свои ограничения в зависимости от тарифа.

В OpenAI подчеркивают, что функция "глубокого исследования" – это важный шаг к созданию общего искусственного интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

Недавно Google открыла доступ всем желающим к тестированию своей самой умной нейросети. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, которая способа лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста.

Популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот, и в марте этого года он обогнал TikTok и Instagram, став самым скачиваемым приложением в мире. За месяц его установили 46 млн раз.

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