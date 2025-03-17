8 Гб видеопамяти в 2025 году: что говорят специалисты / фото PC Games Hardware 

Специалисты PC Games Hardware интересный тест видеокарт серии Nvidia RTX 4060 Ti. Не считая объема VRAM, они практически не различаются, поэтому они идеально подходят для сравнения.

Результаты тестов: RTX 4060 Ti с 16 Гб памяти работает значительно лучше, чем ее аналог с 8 Гб. В нативном 1080p у версии с 16 ГБ преимущество в 2%, в 1440p разрыв увеличивается до 7%. В 4K-гейминге речь идет уже о 15,8%. 

При этом в некоторых играх разница более 50%, например, в Сталкере 2.

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Производительность без трассировки лучей

Разница еще более заметна при включенной трассировке лучей: версия с 8 ГБ отстает на 11,4% в 1080p, на 19,5% в 1440p и на 24,8% в 4K. В некоторых играх, таких как Alan Wake 2, Dragon Age: The Veilguard и Indiana Jones & Great Circle отрыв в пользу старшей модели составляет до 40%.

Производительность с включенной трассировкой лучей

Авторы исследования сделали печальный вывод: в 2025 году время видеокарт на 8 ГБайт ушло, и разумный минимум на сегодня – это 12 ГБ. Также в издании отметили, что Nvidia поступает очень странно, решившись на выпуск RTX 5060 Ti также с 8 и 16 ГБ памяти. 

Хорошая новость в том, что на рынке появляется все больше доступных карточек от 10 Гб памяти. Например, Intel оснастили Arc B580 12 Гб, а ее младшую версию B870 – 10 Гб. Первую называют лучшей видеокартой на сегодня по "цене-производительности".

Напомним, ранее в этом месяце AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT. Последнюю обозреватели назвали лучшей карточкой для 2К-гейминга на рынке. А вот конкурирующая с ней GeForce RTX 5070 совершенно не впечатлила.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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