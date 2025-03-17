Для сравнительного тестирования были выбраны GeForce RTX 4060 Ti с 8 и 16 ГБ видеопамяти.

Специалисты PC Games Hardware интересный тест видеокарт серии Nvidia RTX 4060 Ti. Не считая объема VRAM, они практически не различаются, поэтому они идеально подходят для сравнения.

Результаты тестов: RTX 4060 Ti с 16 Гб памяти работает значительно лучше, чем ее аналог с 8 Гб. В нативном 1080p у версии с 16 ГБ преимущество в 2%, в 1440p разрыв увеличивается до 7%. В 4K-гейминге речь идет уже о 15,8%.

При этом в некоторых играх разница более 50%, например, в Сталкере 2.

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Разница еще более заметна при включенной трассировке лучей: версия с 8 ГБ отстает на 11,4% в 1080p, на 19,5% в 1440p и на 24,8% в 4K. В некоторых играх, таких как Alan Wake 2, Dragon Age: The Veilguard и Indiana Jones & Great Circle отрыв в пользу старшей модели составляет до 40%.

Авторы исследования сделали печальный вывод: в 2025 году время видеокарт на 8 ГБайт ушло, и разумный минимум на сегодня – это 12 ГБ. Также в издании отметили, что Nvidia поступает очень странно, решившись на выпуск RTX 5060 Ti также с 8 и 16 ГБ памяти.

Хорошая новость в том, что на рынке появляется все больше доступных карточек от 10 Гб памяти. Например, Intel оснастили Arc B580 12 Гб, а ее младшую версию B870 – 10 Гб. Первую называют лучшей видеокартой на сегодня по "цене-производительности".

Напомним, ранее в этом месяце AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT. Последнюю обозреватели назвали лучшей карточкой для 2К-гейминга на рынке. А вот конкурирующая с ней GeForce RTX 5070 совершенно не впечатлила.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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