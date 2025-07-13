Южнокорейский геймер сообщил, что его видеокарта RTX 4060 Ti загорелась прямо во время игры. Пост опубликован на форуме Quasar Zone, где автор утверждает, что не использовал карту в экстремальных условиях.
По словам пользователя, видеокарта работала примерно два года. В какой-то момент во время игры компьютер внезапно выключился. Когда он попытался включить его снова, из системного блока пошёл дым, а затем появились языки пламени.
Всё оборудование было срочно отключено, а ПК разобран. Через время автор вспомнил, что около трёх месяцев назад у него уже были проблемы с материнской платой. Тогда он обратился в сервис и, спеша, согласился на замену платы на восстановленную. Теперь он не исключает, что именно эта замена могла стать причиной инцидента.
На повреждённой плате видны следы сильного нагрева в районе одного из крепёжных винтов радиатора видеокарты, а также оплавленные участки возле индуктивных элементов LR22, они используются в цепях питания GPU и размещены вблизи зоны VRM. Судя по этим признакам, пожар могла вызвать именно неисправность блока питания видеокарты.
Комментарии к посту на Quasar Zone предполагают, что в этом случае могло сказаться неправильное крепление или производственный дефект. Например, винт, возле которого произошло расплавление, мог быть перетянут, это потенциально могло привести к короткому замыканию и перегреву VRM. Хотя с учётом двухлетнего срока эксплуатации такая версия выглядит маловероятной.
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