Владелец отмечает, что не разгонял видеокарту.

Южнокорейский геймер сообщил, что его видеокарта RTX 4060 Ti загорелась прямо во время игры. Пост опубликован на форуме Quasar Zone, где автор утверждает, что не использовал карту в экстремальных условиях.

По словам пользователя, видеокарта работала примерно два года. В какой-то момент во время игры компьютер внезапно выключился. Когда он попытался включить его снова, из системного блока пошёл дым, а затем появились языки пламени.

Всё оборудование было срочно отключено, а ПК разобран. Через время автор вспомнил, что около трёх месяцев назад у него уже были проблемы с материнской платой. Тогда он обратился в сервис и, спеша, согласился на замену платы на восстановленную. Теперь он не исключает, что именно эта замена могла стать причиной инцидента.

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На повреждённой плате видны следы сильного нагрева в районе одного из крепёжных винтов радиатора видеокарты, а также оплавленные участки возле индуктивных элементов LR22, они используются в цепях питания GPU и размещены вблизи зоны VRM. Судя по этим признакам, пожар могла вызвать именно неисправность блока питания видеокарты.

Комментарии к посту на Quasar Zone предполагают, что в этом случае могло сказаться неправильное крепление или производственный дефект. Например, винт, возле которого произошло расплавление, мог быть перетянут, это потенциально могло привести к короткому замыканию и перегреву VRM. Хотя с учётом двухлетнего срока эксплуатации такая версия выглядит маловероятной.

Ранее мы рассказывали, что ASUS показала самую дорогую видеокарту в истории – цена достигает 20 млн грн. RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition весит целых 7,2 кг, из которых 5 килограмм – чистое золото.

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