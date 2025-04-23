У владельца RTX 5080 от Gigabyte 'потекла' термопрокладка всего через месяц использования

Протечка оказалась настолько серьёзной, что термогель чуть не залил PCI-E.

У пользователей Gigabyte неприятности, на этот раз отличилась RTX 5080 в варианте AORUS MASTER ICE. Один из владельцев заметил, что буквально через месяц после покупки из карты начал вытекать термогель. Причём он не просто испачкал плату, а начал двигаться в сторону PCIe-разъема.

Как написал владелец на QuasarZone, речь идёт не о классических термопрокладках, а о геле, который Gigabyte позиционирует как "серверный" и нетекучий. GPU всё это время находилась в вертикальном положении, что, возможно, усугубило ситуацию, но точно не оправдывает её.

Пользователь уже обратился к дистрибьютору, и, судя по всему, тот быстро начал разбирательство. Однако никакой официальной политики на случай "утечки термогеля" у Gigabyte пока нет.

Видео дня

Хотя сам материал не проводит ток, если он попадёт в слот PCIe, это может нарушить контакт или даже повредить материнскую плату.

Ранее мы рассказывали, что у пользователя сгорела топовая RTX 5090. У неё расплавились кабели питания.

Вас также могут заинтересовать новости: