25 февраля принято поздравлять военных инженеров и украинских женщин.

Двадцать пятый день февраля примечателен тем, что дает украинцам сразу два повода для празднования. В православии проводится праздник в честь известного служителя церкви. В мире в эту дату борются с издевательствами, а по народным верованиям не рекомендуется делать большие покупки.

Какой сегодня праздник в Украине

Ежегодно в сегодняшнюю дату наступает День инженерно-авиационной службы ВСУ. Это профессиональный праздник военных инженеров, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом воздушной техники. Именно благодаря им украинские самолеты, вертолеты и истребители могут выполнять боевые задачи.

Также 25 февраля родилась знаменитая поэтесса Леся Украинка. В дату ее рождения было предложено отмечать День украинской женщины. Соответствующее предложение появилось в Верховной Раде, но законопроект еще не поступил на голосование и не принят. Поэтому праздник сегодня в Украине неофициальный и отмечается лишь желающими поздравить женский пол.

Ранее в день рождения Леси Украинки мы рассказывали интересные факты о поэтессе и собрали ее мудрейшие цитаты.

Какой сегодня праздник в мире

25 февраля на планете проводится День розовой рубашки - акция в поддержку всех жертв буллинга. Мероприятие было придумано в одной канадской школе, где старшеклассники пришли на уроки в розовой одежде после того, как над их товарищем издевались по этому поводу. Этот праздник создан, чтобы осудить действия агрессоров и показать жертвам травли, что они не одиноки в своей беде.

Также существуют такие международные праздники сегодня - День револьвера, День бескорыстной помощи другим, День кохлеарных имплантов, День орехов в шоколаде.

Какой сегодня праздник церковный

Когда православные верующие еще придерживались старого стиля, 25 февраля посвящалось памяти святителей Алексея Киевского и Мелетия Харьковского. После перехода на современный календарь в храмах чтят патриарха Тарасия Константинопольского, а также отмечают День ангела Тараса.

Понимая, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться Тарасию о покровительстве для вдов и сирот, исцелении тяжких болезней, попросить избавить от горестных мыслей.

Какой сегодня праздник народный

Приметы сегодняшнего дня помогают понять, какой будет весна:

наступила оттепель - пора на рыбалку, в реках будет много рыбы;

много звезд видно ночью - к прохладному марту;

если начал таять снег и лед на реках, то в апреле разольются реки;

солнечная погода сулит теплое начало весны.

Очень удачным сегодня праздник считается для любых медицинских осмотров, операций, лечения и оздоровления - такие процедуры будут иметь двойную эффективность. Народные верования говорят: если начать лечить серьезный недуг 25 февраля, то вскоре о нем забудете.

Крестьяне в конце февраля начинали готовиться к посевному сезону - осматривали инвентарь, сажали рассаду и выносили семена на мороз для закалки. Рыбаки с раннего утра ходили на реки, поскольку считали день удачным для рыбалки.

Что нельзя делать сегодня

Большим грехом в эту дату считаются жадность и скупость - кто откажет в помощи другим, вскоре сам окажется в нужде. Также не стоит в праздник сегодня делать большие и дорогостоящие покупки, поскольку купленные вещи прослужат недолго. Еще считается плохой приметой спать днем - голова заболит.

