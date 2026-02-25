Регулярные атаки РФ даже в самые холодные дни не сломили дух украинцев, - Foreign Policy

Издание считает, что моральный дух в Украине остается высоким, несмотря на истощение и трагедию.

После очередной долгой ночи громких бомбардировок жители Киева истощены, обескуражены и полны гнева, пишет Foreign Policy.

"Мы смотрим друг на друга, сжимаем кулаки и рычим. А потом возвращаемся к работе", - рассказала изданию Юлия Турба из киевского аналитического центра Snake Island Institute.

Издание отмечает, что пекари идут в пекарни, парикмахеры – в салоны, а аналитики – в аналитические центры.

Видео дня

Добавляется, что молодые волонтеры из общественных инициатив, таких как "Киевские летучие мыши", "Ремонтируем вместе" и женская организация "Большое девичье", первыми прибывают на места разрушений, где убирают стекло, очищают улицы от обломков и забивают разбитые окна.

"Для украинцев это вопрос достоинства – чтобы жестокие удары России не превратили их жизнь в полный хаос, а тем более не разрушили ее", – говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что Украина совершила необычайное: отразила нападение третьей по величине мировой сверхдержавы с помощью армии, которая в 2014 году, когда началась война, была в основном непригодной для каких-либо боевых действий.

В статье говорится, что после российского полномасштабного вторжения в стране ускорилась модернизация войска, и это является заслугой руководства страны.

"На поле боя храбрость и изобретательность украинских вооруженных сил стали легендарными", - отмечает издание.

Издание поделилось, что при поддержке США и Европы, которые предоставили финансовую помощь и вооружение, Украина остановила наступление России, заставив захватчиков заплатить высокую цену кровью и деньгами.

"Но история исторической обороны Украины будет неполной без активного участия граждан, которые работали и внедряли инновации, чтобы поддержать войска на передовой и взять на себя другие обязанности перегруженного государства", - отмечается в публикации.

Подчеркивается, что это гражданское сопротивление состоит из миллионов обычных украинцев по всей стране, а также в мировой диаспоре, которые поставляют на фронт оружие и снаряжение, ухаживают за ранеными ветеранами, оснащают и укомплектовывают тактические медицинские подразделения, интегрируют беженцев и укрепляют демократию в условиях военного положения.

"Как и изобретательная оборонная промышленность Украины, эти повседневные активисты также меняются, чтобы соответствовать требованиям времени: в 2022 году тыл принимал беженцев, изготавливал коктейли Молотова и кормил войска, а сегодня строит подземные школы, переосмысливает рабочие места для раненых ветеранов и многое другое", - говорится в статье.

Издание объясняет, что эта огромная мозаика общественных инициатив охватывает множество форм – от волонтерских бригад и зарегистрированных некоммерческих организаций до неформальных объединений и общественных проектов.

"Обычно во главе этих инициатив стоят женщины: гражданские бригады эвакуируют раненых солдат, студенты-архитекторы восстанавливают свои города в рамках учебных проектов, а экологические группы устанавливают солнечные крыши на больницах и школах", - рассказывается в материале.

Как отмечает издание, на территории Украины можно воочию увидеть, что ни четырехлетняя полномасштабная война, которая по продолжительности почти равна Первой мировой войне, ни регулярные бомбардировки со стороны России, даже в самые холодные зимние дни, не сломили дух населения.

Добавляется, что привязанность украинцев к демократической, милосердной родине запечатлелась в их национальном сознании с 1991 года, и контраст с чрезвычайной жестокостью России только углубляет эти убеждения.

"Вот почему бомбардировки их домов, зимние ночи без тепла и воды и ужасные человеческие жертвы не побуждают к капитуляции, а наоборот, заставляют украинцев удвоить усилия на пути, который они избрали 12 лет назад на Майдане Независимости в Киеве, когда нация месяцами выдерживала снайперский огонь и мороз, чтобы заменить все более авторитарный режим демократией западного образца", - считает издание.

Подчеркивается, что эта решимость сегодня очевидна по всей стране, где, например, предприятия и школы собирают средства для военных, а также в большом количестве активных волонтеров.

Многие украинцы высказывают мнение, которое объясняет их настойчивость: если мы этого не сделаем, никто другой не сделает этого за нас. В то же время, большинство организаций констатируют, что денежные пожертвования уменьшились по сравнению с 2022 годом, когда многие люди опустошили свои банковские счета для помощи стране.

"Несмотря на то, что 2025 год был самым смертоносным для гражданского населения, а эта зима является беспрецедентно суровой, дальнейшего оттока населения из страны не произошло", - считает издание.

Более того, даже после долгих, бессонных и изнурительных ночей бомбардировок украинцы утром просыпаются и идут на работу, а дети ходят в школу, когда это возможно. Даже с выбитыми стеклами кафе, парикмахерские и книжные магазины принимают клиентов.

"Это помогает объяснить, почему моральный дух в Украине остается высоким, несмотря на истощение и трагедию. Они препятствуют планам российского президента Владимира Путина, игнорируя его злость", - говорится в статье.

Издание отмечает, что если обычные украинцы до сих пор достигли этого необычайного подвига, то они уверены, что смогут довести борьбу до благородного конца.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что Россия осуществляет теракты в Украине с использованием тактики террористической организации "Аль-Каида". В частности, по словам Дехтяренко, это произошло во Львове, когда в центре города 22 февраля прогремели два взрыва. Спикер СБУ пояснил, что в свое время именно эта террористическая организация создала тактику "двойного взрыва". Таким образом, они хотели, чтобы взрывы привели к максимальному количеству жертв. Дехтяренко подчеркнул, что сейчас же страна-агрессор Россия пользуется примером "Аль-Каиды".

Также мы писали, что начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился данными, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия запустила 13 тысяч ракет, 88 тысяч дронов и более 120 тысяч КАБов. Игнат добавил, что Воздушными силами и Силами обороны удалось сбить 86 ракет "Кинжал", более 700 крылатых ракет "Калибр", 2500 ракет Х-101 и их аналогов, 260 ракет "Искандер-К". Также он отметил, что были сбиты и зенитные ракеты С-300, но не назвал их количество.

Вас также могут заинтересовать новости: