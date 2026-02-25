Магнитная буря 25 февраля: названа дата, когда шторм прекратится (график)

Геомагнитная обстановка на Земле постепенно стабилизируется.

Несколько дней подряд на Земле фиксировали магнитные бури, но теперь ситуация начала стабилизироваться. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, высокоскоростной поток из большой корональной дыры все еще повышает скорость солнечного ветра.

По прогнозу, сегодня и завтра еще возможны периоды повышенномй геомагнитной активности. Также есть небольшая вероятность слабой и непродолжительной магнитной бури уровня G1.

Ожидается, что уже 26-27 февраля ситуация нормализуется и возмущений уже не будет.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он взаимодействует с магнитосферой, что может приводить к проблемам в радиосвязи, сбоям в работе спутников и навигационных систем. В периоды сильных бурь иногда наблюдаются полярные сияния даже в средних широтах. Как считается, метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость или перепады давления. Учёные отслеживают солнечную активность с помощью спутников, чтобы заранее предупреждать о возможных геомагнитных возмущениях.

