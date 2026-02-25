Sky News: Путин прячет самое опасное 'оружие' в Ла-Манше, и все его видят

Санкционные танкеры с российской нефтью беспрепятственно проходят через британские воды, несмотря на риск эскалации и падения доходов Кремля.

Некоторые из самых мощных инструментов влияния Кремля сейчас проходят прямо через британские воды. Речь идет о российских нефтяных танкерах из так называемого "теневого флота", которые ежемесячно пересекают Ла-Манш, несмотря на санкции Запада, пишет Sky News.

По оценкам, десятки судов перевозят нефть на сотни миллионов долларов, финансируя войну против Украины. Эксперт по вопросам безопасности профессор Майкл Кларк предупреждает, что ситуация может перерасти в "милитаризованное противостояние на море".

Танкер за танкером – под носом союзников

Менее чем за два часа хода от британского побережья журналисты зафиксировали прохождение трех подсанкционных танкеров – "Rigel", "Hyperion" и "Kousai". Суда вышли из российских балтийских портов и направлялись через самую узкую часть пролива.

Suezmax-танкер "Rigel" длиной более 270 метров перевозил до миллиона баррелей нефти, загруженной в Приморске. Его ориентировочная стоимость – около 55 млн долларов. Судно ходит под флагом Камеруна, управляется компанией из Сейшелов и находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

"Hyperion", который сейчас ходит под российским флагом, ранее менял юрисдикцию – это типичная тактика для "теневого флота". Смена флагов, непрозрачная структура собственности и сомнительное страхование позволяют судам избегать жесткого контроля.

Во время прохождения "Kousai" береговая охрана Великобритании требовала подтверждения страховки – документы должны были поступить в течение 24 часов. Впрочем, прямых задержаний в Ла-Манше пока не происходило.

800 судов и миллионы баррелей

По оценкам аналитиков, "теневой флот" насчитывает до 800 судов. Более 60% экспорта российской сырой нефти в настоящее время осуществляется именно через такие танкеры.

"В цепочке может быть пять, шесть или семь перевалок с судна на судно, чтобы скрыть происхождение нефти", – объясняет Памела Мунгер из компании Vortexa.

После полномасштабного вторжения основными покупателями российской нефти стали Китай и Индия. Однако санкции повлияли на цену: российская Urals теперь продается со значительным дисконтом по отношению к Brent.

По словам главного экономиста Argus Media Дэвида Файфа, если в 2021 году разница между Urals и Brent составляла 2–3 доллара, то сейчас – около 27 долларов за баррель. Это сократило нефтяные доходы РФ примерно на 25% в годовом измерении, а в отдельные месяцы – до 50%.

Будет ли силовой сценарий

США уже прибегали к задержаниям санкционных танкеров, связанных с Венесуэлой. Французские силы также перехватывали суда в Средиземном море. В то же время Великобритания пока сосредотачивается преимущественно на проверках страхования.

В то же время, по словам профессора Кларка, союзники могут перейти к более жестким действиям:

"Может наступить момент, когда Великобритания и другие морские державы Северной Европы начнут гораздо жестче обращаться с этими кораблями".

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что уже запросили страховые документы у более чем 600 судов, а "сдерживание, нарушение работы и деградация российского теневого флота" являются приоритетом.

Однако пока танкеры продолжают регулярно проходить через Ла-Манш, обеспечивая поступление средств, которые Кремль направляет на войну против Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее французские власти освободили из-под ареста нефтяной танкер GRINCH, принадлежащий "теневому флоту" России, после уплаты штрафа.

Танкер GRINCH задержали в Средиземном море в январе, а затем отправили на стоянку возле французского портового города Марсель по подозрению в причастности к "теневому флоту" России.

На фоне этих новостей министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 20-й пакет санкций должен заблокировать "теневой флот" РФ.

