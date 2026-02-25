'Очень упорно работаем': Трамп сделал новое заявление о прекращении войны в Украине

По словам президента США, на войне в Украине ежемесячно гибнут 25 тысяч солдат.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна настойчиво работает над завершением войны РФ против Украины. Об этом он сказал во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса, цитирует Reuters.

Трамп в очередной раз напомнил, что, по его мнению, война никогда бы не началась, если бы он был президентом.

"И мы очень упорно работаем, чтобы закончить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где двадцать пять тысяч солдат гибнут каждый месяц. Подумайте об этом, двадцать пять тысяч солдат гибнут в месяц. Война, которой бы никогда не было, если бы я был президентом", - подчеркнул американский лидер.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф объяснил, при каких условиях Украина и РФ могут заключить мирное соглашение. По его словам, не может быть никакого мирного соглашения, пока украинцы не будут чувствовать, что конфликт не повторится снова.

"И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - отметил Виткофф.

В то же время президент Владимир Зеленский отреагировал на слухи о новом дедлайне для завершения войны от Трампа. Он подчеркнул, что Украина всегда поддерживала fast трек, то есть быстрое завершение войны.

"Что касается 4 июля, что США или президент Трамп хотят закончить войну. Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация", - отметил Зеленский.

