Дата рождения раскроет вашу особую силу: проверьте себя

Каждый человек имеет свои уникальные сильные стороны. Нумерологи считают, что это может быть связано с датой рождения.
Принятие того, что делает вас тем, кто вы есть, приведет к лучшим результатам. Ресурс Parade рассказал, какие преимущества у вас могут быть, исходя из даты вашего рождения.
- Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа
Нумерологи говорят, что люди, рожденные в эти дни, отражают качества числа 1. Оно символизирует природную власть, магнетизм и выраженную уверенность в себе.
"Когда вы ставите перед собой цель, ничто не может помешать вашим амбициям. Кто осмелится? Ведь вас ведет Солнце, планета силы воли! Примите свою способность проявлять инициативу. Люди инстинктивно будут тянуться к вашему лидерству", – отмечает автор.
- Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа
Эти даты рождения связаны с числом 2. Оно символизирует связь и эмоциональный интеллект. Вы могли замечать, как другие чувствуют себя комфортно в вашем присутствии.
"Под влиянием Луны, светила эмоций, ваши интуитивные ощущения точны. Ваша заботливая натура служит вашим магнетизмом. Когда вы размышляете и наблюдаете за синхронностями, доверяйте своим интуитивным инсайтам, и вы привлечете еще больше счастья", – добавляет ресурс.
- Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа
Число 3 в нумерологии символизирует творчество. Рожденные в эти дни люди должны доверять своим инновационным инстинктам, говорят специалисты. Идеи приходят к вам без особых усилий, и если вы это примете, это может привести вас к благоприятным результатам.
"Управляемые Юпитером, планетой расширения, вы призваны воплощать радость. Самовыражение, творчество и талант – ваше естественное право. Опирайтесь на свою способность помогать развитию сообщества и притягивать успех благодаря своим позитивным философским взглядам и мышлению", – говорится в материале.
- Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа
Четверка в нумерологии отражает такие черты, как трудолюбие, стабильность и прочность. Под влиянием Урана, бунтарской планеты перемен, рожденные в эти дни люди часто стремятся создать новое наследие. Они обладают сильной волей и стойкостью. Эти люди также понимают, что долгосрочные инвестиции окупятся в будущем.
"Стабильность привлекает достаток, способствует процветанию мышления и создает прочную основу. Приняв своего внутреннего стратега, вы, вероятно, достигнете больших вознаграждений, чем через импульсивные действия", – пишет автор.
- Рожденные 5, 14 или 23 числа
Эти даты рождения связаны с динамичными личностями. Рожденные в такие дни люди руководствуются Меркурием, планетой интересного интеллектуального исследования, поэтому они постоянно стремятся учиться. Эти люди также открыты к изменениям, что привлекает удачу.
"Восприятие жизни как большого приключения позволяет тем, кто родился в этот день, открывать для себя уникальные благословения, неожиданные возможности для общения и новые дружеские отношения", – говорится в материале.
- Рожденные 6, 15 или 24 числа
Жизнь, как правило, складывается в вашу пользу, когда вы нравитесь людям и имеете много связей. Шестерка в нумерологии символизирует гармонию в отношениях. Рожденными в эти дни людьми вами управляет Венера, планета любви. Они часто могут найти нужного человека в нужное время, притягивают успех и благословения.
- Рожденные 7, 16 или 25 числа
Те, кто родился в эти дни, отличаются аналитическим умом и таинственной аурой. Они могут достичь наибольшего успеха, когда используют природное любопытство. Эти люди склонны раскрывать то, что лежит под поверхностью, и видят то, что другие не замечают.
"Руководствуясь Нептуном, эфирной планетой высших реальностей, ваша душевная натура обретает великое прозрение в одиночестве. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и к его мудрости, чтобы иметь больше счастья", – советует автор.
- Рожденные 8, 17 или 26 числа
Рожденные в эти дни люди обладают скрытой силой воплощать свои желания в реальность. Восьмерка ассоциируется с достатком, успехом и материальными усилиями, говорят нумерологи. Этими людьми также управляет Сатурн, планета дисциплины.
- Рожденные 9, 18 или 27 числа
Люди, рожденные под влиянием 9 – числа сострадания – искренне желают другим добра, что способствует и их собственному счастью. Они инстинктивно знают, когда проявлять сострадание к тем, кто в этом нуждается – даже к незнакомцам.
"Под властью Марса, планеты, связанной с воинственной справедливостью, они стремятся устранить вред и угнетение. В результате своей доброты они получают в десять раз больше благословений, постоянно находя удовлетворение своих потребностей благодаря неожиданным внешним силам", – пишет ресурс.
