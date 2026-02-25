Бывший посланник Трампа раскритиковал такую позицию страны.

США воздержались от голосования в ООН в поддержку длительного мира в Украине, что вызвало критику со стороны бывшего посланника президента Дональда Трампа в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

"ООН голосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловая сделка - это война", - написал Кит Келлог, который в прошлом году был специальным посланником в Украине и России.

Он раскритиковал США за то, что они не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи, которая призвала к немедленному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула важность Устава ООН в четвертую годовщину российского вторжения.

Резолюция была поддержана 107 голосами, 12 проголосовали "против", включая Россию, еще 51 страна "воздержалась".

"Резолюция содержит формулировки, которые, вероятно, отвлекут внимание от текущих переговоров, а не будут способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить дорогу к длительному миру", - сказала заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс на Генеральной Ассамблее, подчеркнув, что США все еще работают над прекращением войны.

Ранее президент Дональд Трамп сделал новое заявление о прекращении войны в Украине. Он напомнил, что, по его мнению, война никогда бы не началась, если бы он был президентом.

"И мы очень упорно работаем, чтобы закончить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где двадцать пять тысяч солдат гибнут каждый месяц. Подумайте об этом, двадцать пять тысяч солдат гибнут в месяц. Война, которой бы никогда не было, если бы я был президентом", - сказал Трамп.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал позицию Трампа в отношении Путина и войны в Украине. Он считает, что именно действия Трампа, в частности саммит на Аляске, придали президенту России излишнюю уверенность в собственных силах.

"К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и уверенность Путина в себе, когда расстелил красный ковер и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью отказавшись от военной поддержки Украины", - подчеркнул Писториус.

