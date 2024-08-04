Техногигант Nvidia прекращает производство своей самой популярной, или как ее еще называют "народной",у геймеров видеокарты. По крайней мере, если ориентироваться на актуальную статистику Steam.
GeForce RTX 3060 была выпущена в январе 2021 года, и до сих пор лидирует в статистике Steam, занимая 5,88% и заметно опережая ближайшего конкурента. RTX 4060, которая является самым доступным предложением в серии RTX 40, набирает обороты, но пока может похвастаться лишь 3,47%.
Отмечается, что Nvidia уже предупредила своих партнеров о том, что заказы на GPU для этой модели можно оформить в последний раз. Само собой, уже завтра эти карточки с прилавков магазинов не исчезнут, но к выходу RTX 5060, предположительно, в начале 2025 года, GeForce RTX 3060 12 ГБ и GeForce RTX 3060 8 ГБ вряд ли удастся найти новыми.
В настоящий момент RTX 4060 опустилась в цене уже почти до уровня предшественницы. Изначально она появилась на рынке по цене $300, из-за чего "железку" сильно критиковали, так как прирост относительно RTX 3060 был незначительный. Хотя она потребляет меньше энергии и поддерживает DLSS 3.
В качестве альтернативы AMD предлагает пользователям Radeon RX 7600 (8 ГБ), которая продается за 269 долларов. Производительность у обеих карточек примерно одинаковая.
Что касается новых видеокарт, то появилась информация, что в этом году не состоится ни одного важного релиза, включая GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000. Топовые RTX 5090 и RTX 5080 в лучшем случае будут представлены в январе 2025-го.
Напомним, в августе выйдут новые процессоры AMD Ryzen 9000, которые будут дешевле, чем Ryzen 7000, но мощнее и энергоэффективнее. Новые чипсеты Intel дебютируют лишь в конце 2024 года.