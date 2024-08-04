Скоро уже выходит RTX 5060, да и RTX 4060 становится более "народной".

Техногигант Nvidia прекращает производство своей самой популярной, или как ее еще называют "народной",у геймеров видеокарты. По крайней мере, если ориентироваться на актуальную статистику Steam.

GeForce RTX 3060 была выпущена в январе 2021 года, и до сих пор лидирует в статистике Steam, занимая 5,88% и заметно опережая ближайшего конкурента. RTX 4060, которая является самым доступным предложением в серии RTX 40, набирает обороты, но пока может похвастаться лишь 3,47%.

Отмечается, что Nvidia уже предупредила своих партнеров о том, что заказы на GPU для этой модели можно оформить в последний раз. Само собой, уже завтра эти карточки с прилавков магазинов не исчезнут, но к выходу RTX 5060, предположительно, в начале 2025 года, GeForce RTX 3060 12 ГБ и GeForce RTX 3060 8 ГБ вряд ли удастся найти новыми.

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В настоящий момент RTX 4060 опустилась в цене уже почти до уровня предшественницы. Изначально она появилась на рынке по цене $300, из-за чего "железку" сильно критиковали, так как прирост относительно RTX 3060 был незначительный. Хотя она потребляет меньше энергии и поддерживает DLSS 3.

В качестве альтернативы AMD предлагает пользователям Radeon RX 7600 (8 ГБ), которая продается за 269 долларов. Производительность у обеих карточек примерно одинаковая.

Что касается новых видеокарт, то появилась информация, что в этом году не состоится ни одного важного релиза, включая GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000. Топовые RTX 5090 и RTX 5080 в лучшем случае будут представлены в январе 2025-го.

Напомним, в августе выйдут новые процессоры AMD Ryzen 9000, которые будут дешевле, чем Ryzen 7000, но мощнее и энергоэффективнее. Новые чипсеты Intel дебютируют лишь в конце 2024 года.

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