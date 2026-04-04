У Xiaomi вышел очень бюджетный игровой монитор с частотой 300 Гц (фото)

В новинке IPS-панель на 25 дюйма с Full HD-разрешением и временем отклика 1 мс.

Xiaomi выпустила бюджетный монитор для геймеров Redmi G25 (2026). Он поддерживает частоту обновления изображения 300 Гц, но при этом стоит всего 699 юаней (около 100 долларов), пишет NotebookCheck.

За эти деньги покупатели получают 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920х1080 пикселей и временем отклика 1 мс. Монитор поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB и имеет калибровку со значением ΔE менее 2 единицы для точной цветопередачи.

В характеристиках также заявлены углы обзора 178 градусов, яркость до 400 нит с поддержкой HDR и технология Adaptive Sync, которая снижает разрывы изображения в динамичных сценах. Для подключения есть два порта: HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также предусмотрено настенное крепление.

Видео дня

По заявлению производителя, устройство прошло сертификацию TUV Low Blue Light для снижения интенсивности синего цвета и оснащено функцией DC-Dimming для снижения мерцания.

Пока что монитор доступен только в Китае, но Xiaomi обычно позже выводит подобные модели и на глобальный рынок под брендом Xiaomi Gaming Monitor.

Согласно свежему опросу Steam, 50% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в марте 2026 года является RTX 3060.

Вас также могут заинтересовать новости: