В каталоге Xiaomi появился Redmi G27Q (2026) – вероятно, самый доступный геймерский монитор с разрешением 1440p и кадровой частотой 200 Гц, пишет Wccftech.

Новинка получила 27-дюймовую панель Fast IPS со временем отклика матрицы 1 мс (GtG) и поддержкой стандарта HDR 400. Цветовой охват заявлен на уровне 95% DCI-P3 и 100% sRGB.

В продажу поступили две версии – с обычной и эргономичной подставкой. Последняя позволяет вращать экран и стоит на 15 долларов дороже. Для подключения у обеих предусмотрены DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Фирменный дизайн Redmi прилагается.

Цена базового варианта Redmi G27Q 2026 в Китае составляет 799 юаней, 110$ (~4600 грн). Обычно в этом ценовом сегменте продаются 24-дюймовые мониторы с разрешением 1080p и частотой обновления 144-200 Гц.

Согласно опросу Steam, половина ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Меж тем на 2К обновилось всего 20% геймеров. А самой популярной видеокартой стала RTX 4060.

Ранее обозреватели Tom's Hardware называли лучшие мониторы для игрового компьютера в 2025 году. Получился небольшой список из шести устройств под разные запросы и бюджет.

