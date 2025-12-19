Samsung и SK Hynix, которые контролируют 70% рынка DRAM, не хотят наращивать производство и собираются максимизировать прибыльность.

Журналисты PC Gamer обсудили ключевые темы, которые будут формировать рынок ПК в 2026 году, и начали с главной проблемы – стремительного роста цен на оперативную память. Явление, получившее неофициальное название RAMpocalypse, уже привело к тому, что комплект оперативной памяти DDR5 на 64 ГБ уже стоит дороже, чем PS5.

Причина – крупнейшие поставщики оперативной памяти, Samsung и SK Hynix, которые контролируют более 70% мирового рынка DRAM, открыто заявляют, что не планируют резко наращивать объемы производства, делая ставку на стабильную рентабельность в долгосрочной перспективе.

Подорожание памяти запускает цепную реакцию. Следом растут цены на SSD, снижается спрос на материнские платы, а сборщики ПК закладывают повышение стоимости готовых систем. Эксперты допускают, что дефицит и высокий ценник могут сохраниться до 2028 года и даже дольше, что делает апгрейд все менее доступным для массового пользователя.

Тем не менее, 2026-й год обещает и позитивные изменения. В частности, ожидается выход новых платформ: Intel готовит Nova Lake с акцентом на игровой кэш, AMD разрабатывает Zen 6 на 2-нм техпроцессе, а Qualcomm может представить Snapdragon X2 Elite для ноутбуков. При этом позиции ARM-архитектуры продолжают укрепляться.

Отдельный интерес вызывают новые устройства от Valve, включая игровой мини-ПК Steam Machine и VR-гарнитуру Steam Frame, хотя их итоговая стоимость во многом будет зависеть от цен на память.

Рынок видеокарт, напротив, обещает быть спокойным: возможно, но не гарантировано появление Nvidia GeForce RTX 50 Super с увеличенной VRAM, но без резкого скачка производительности. Еще одна хорошая новость – мониторы, особенно OLED, заметно подешевели.

На фоне масштабного кризиса на рынке памяти, Apple поднимет цены на свою технику в первой половине 2026 года. Возможно, какое-то время компания сможет сдерживать цены, но итоговое повышение неизбежно.

Меж крупнейшие производители компьютерной техники, Lenovo и Dell, заявили, что цены на ноутбуки и компьютеры в ближайшие месяцы вырастут на 15–20%. Главной причиной стал глобальный дефицит оперативной памяти.

