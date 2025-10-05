TrashBench поднял производительность RTX 5050 на 16%.

Блогер под ником TrashBench показал, как можно заметно повысить производительность RTX 5050 своими руками, хотя, способ явно не для всех.

В видео он заменил штатный кулер карты на радиатор от RTX 5060 и прошил BIOS, что дало около 16% прироста производительности, и, разумеется, полностью аннулировало гарантию.

Процесс оказался не простым, радиатор RTX 5060 пришлось подгонять вручную: сверлить крепления и дорабатывать охлаждение. После установки более крупного кулера и вентиляторов, TrashBench использовал утилиту NVFLASH для перепрошивки BIOS, чтобы снять ограничения по мощности и частоте.

Видео дня

Результат оказался впечатляющим: карта стала работать на частоте до 3,3 ГГц, примерно на 500 МГц выше, чем в стоковой версии. Энергопотребление выросло со 120 до 140 Вт, но температура, наоборот, снизилась - с 70°C до 40°C.

В тестах 3DMark Time Spy, Port Royal и Steel Nomad модифицированная RTX 5050 ("Franken5050") заняла первые места в мировых рейтингах, набрав 11715, 7001 и 2703 балла соответственно.

Изначально TrashBench планировал приблизить RTX 5050 к производительности RTX 5060, которая примерно на 30% мощнее, чем самая дешёвая GPU в серии. Этого ему сделать не удалось - производительность выросла только на 16%, но результат его эксперимента можно назвать RTX 5050 Ti.

Ранее мы рассказывали, что эксперты определили лучшее железо для игровых ПК в разных ценовых категориях. В бюджетном сегменте самым оптимальным названа связка видеокарты Radeon RX 9060 XT и процессора Intel Core i5-13400F.

Вас также могут заинтересовать новости: