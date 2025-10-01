Издателем выступит Kepler Interactive.

Frictional Games, создатели Amnesia и SOMA, запустили новую загадку для поклонников. В конце сентября студия выпустила патч для SOMA, за которым скрывалась ARG. Игроки вышли на сайт вымышленного отеля Samsara, полный намёков на следующий проект.

Фанаты быстро разобрали все подсказки и вышли на короткий тизер грядущего хоррора, опубликованный на YouTube. Судя по нему, игру будет издавать Kepler Interactive, известная по Clair Obscur: Expedition 33, Rematch и Pacific Drive. Это будет первый опыт Frictional в работе с издателем, раньше студия выпускала свои проекты самостоятельно.

В описании ролика разработчики поблагодарили сообщество за участие и признались, что не ожидали такой скорости расследования. Когда именно они готовы будут раскрыть сам проект, пока остаётся загадкой.

